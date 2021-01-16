السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 10:51 م

لقاء يبحث آلية فتح قاعات الأفراح بالاردن

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان أن الأردن قادر على عبور الازمة التي خلفتها جائحة كورونا بإيجاد تشريعات وبرامج وخطط لما بعد الازمة.
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وقال ابو حسان في تصريح صحفي لبترا السبت إن الحكومة تتعامل بمرونة مع الأزمة، بالاستجابة للتوجيهات الملكية بفتح القطاعات والمواءمة بينها وبين الوضع الوبائي وهو ما ينسجم مع أمر الدفاع الأخير الصادر عن رئيس الوزراء القاضي بفتح العديد من القطاعات المتضررة والغاء الحظر الشامل يوم الجمعة.

وكشف أبو حسان عن لقاء بين اللجنة وقطاع صالات الافراح والقطاعات المرتبطة به لبحث آلية إعادة القطاع للعمل وفق أسس وضوابط معينة تحافظ على النظام الصحي وتضمن السلامة العامة.

 




 

 


 

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