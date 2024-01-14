لقاء يجمع تجار جرش لبحث آليات تنظيم السوق

الوكيل الاخباري - بحث لقاء عقد اليوم في قاعة غرفة التجارة بمحافظة جرش مع البلدية والتجار وأصحاب المحال التجارية لتنظيم السوق وكيفية إصدار وتجديد رخص المهن إلكترونيا من البلدية.

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وقال رئيس غرفة التجارة الدكتور علي الدندن، إن إدارة الغرفة تسعى لفتح قنوات حوار مع مختلف الجهات لحل القضايا التي تمس مصلحة التجار، لافتا إلى أن مشروعها الاستثماري بمجمع تجاري جديد بجانب متنزه البلدية سيحقق إمكانية تعزيز الخدمات المقدمة للتجار.



وأكد رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، أن البلدية ستدرس إعفاء التجار من رسوم اللوحات الإعلانية و الآرمات لمدة زمنية تحدد لاحقا وبشروط تتناسب مع مشروع توحيد القارمات بمقترح تقدم به عدد من التجار .