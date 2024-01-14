إجراءات قانونية بحق المعتدين على الغابات بهدف التحطيب

الوكيل الإخباري -

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دعا محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، الى تكاتف وتعاون الجميع لحماية الغابات في المحافظة ومنع الاعتداءات عليها بجميع اشكالها وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي التعديات على الحراج بهدف التحطيب، خصوصا في فصل الشتاء.وأكد المحافظ خلال لقائه اليوم الأحد، في دار المحافظة، مساعد الأمين العام بوزارة الزراعة للحراج والمراعي المهندس خالد القضاة ومدير الزراعة في محافظة جرش الدكتور فايز الخوالدة ورئيس قسم الحراج المهندس فايز الحراحشة، ضرورة تكثيف الجولات على تلك المناطق التي يكثر فيها الاعتداء من قبل طوافي الحراج وإمكانية زيادة اعدادهم وضبط الأشخاص المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.من جهته، أشار المهندس القضاة، الى ان الوزارة تعطي أهمية للحفاظ على الثروة الحرجية والغابات، وأن الخطط الرقابية الميدانية المكثفة أسهمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في انخفاض نسبة التعديات والحرائق على الغابات، مؤكدا ضرورة التعاون والتشبيك بين جميع المؤسسات والقطاعات المعنية بمحافظة جرش لمنع التعديات بجميع أشكالها والمحاسبة القانونية الرادعة بحق المعتدين على هذه الثروة الوطنية التي لا تقدر بثمن.بدوره، عرض الدكتور الخوالدة، الإجراءات التي تنفذها المديرية لتحقيق هدف الحماية من خلال الطوافين في قسم الحراج المنتشرين بين الغابات والأشجار الحرجية.