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الأربعاء، 05-01-2022 09:53 ص

للأردنيين فقط: منصة خاصة للحصول على دعم فواتير الكهرباء - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر رسمية، أنه تم الإنتهاء من تجهيز كافة الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة "بمنصة التعرفة الكهربائية الجديدة" التي تأتي لدعم الفاتورة الكهربائية للقطاع المنزلي خلال العام الحالي.

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وأوضحت المصادر، أن المنصة سوف تشمل على "خانات خاصة" لتعبئة معلومات المشتركين "الأردنيين فقط" للاستفادة من الدعم الإضافي الثابت على فاتورة الكهرباء ضمن التعرفة الكهربائية الجديدة.

وأشارت، إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن إطلاق المنصة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.


وكان قد كشف موقع "الوكيل الإخباري" أن الدعم الحكومي على الفاتورة الكهربائية سيكون من خلال بندين، الأول للمشتركين الذين يتراوح استهلاكهم من ( 51 -200 ) كيلو واط، وسيتم دعمهم بمبلغ 2.5 دينار تخصم من قيمة الفاتورة الإجمالية، والثاني لمن تتراوح قيمة استهلاكهم من ( 201-600 ) كيلو واط وسيتم دعمهم بمبلغ دينارين.


ووفقا للتعرفة الجديدة سيكون هناك 3 شرائح على فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي المدعوم، حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط)، وأكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط).


ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث سيتم تقليص عدد شرائح المستهلكين من 7 شرائح إلى 3.

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