قريباً ... خصم ثابت على فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تعمل الحكومة من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على اضافة بند جديد على فاتورة الكهرباء الشهرية بتعرفتها الجديدة، يتضمن خصم اضافي ثابت على فاتورة القطاع المنزلي.

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وقال مصدر مطلع لـ " الوكيل الإخباري" إن الدعم سيكون مباشر على الفاتورة الشهرية، من خلال إجراء خصم على قيمة الفاتورة الإجمالية.



وبيّن أن الخصم يصل إلى 2.5 دينار، بحيث يتم دعم المستهلكين الذين يبلغ معدل صرفهم من (51-200) كيلو واط ساعة شهرياً بقيمة 2.5 دينار ، ومن يبلغ معدل صرفهم من (201- 600 ) كيلو واط ساعة شهرياً يتم دعمهم بقيمة دينارين.



ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث سيتم تقليص عدد شرائح المستهلكين من 7 شرائح الى 3.



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