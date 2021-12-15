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الأربعاء، 15-12-2021 09:33 ص

إطلاق منصة الكترونية تخص التعرفة الكهربائية الجديدة قريباً

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الوكيل الإخباري - تضع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اللمسات الأخيرة على منصة رسمية جديدة، سيتم إطلاقها قريباً، مع بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة. 

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وقالت مصادر لـ " الوكيل الإخباري" إن المنصة الجديدة سيتم إطلاقها قريباً بعد أن يتم الانتهاء من تجهيز اخر الإجراءات التقنية. 


وبيّنت أن إطلاق المنصة ياتي بالتزامن مع بدء تنفيذ التعرفة الكهربائية الجديدة، التي من المقرر أن يعمل بها خلال الثلث الأول من عام 2022. 


ووفقا للتعرفة الجديدة سيكون هناك ثلاث شرائح على فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي المدعوم، حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط ساعة)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط ساعة)، وأكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط ساعة).

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