لماذا ارتفعت أسعار بطاقات الشحن الخلوية بالاردن ؟

الوكيل الاخباري -

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خاطبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الشركات الثلاثة المزودة لخدمة الخطوط الخلوية محليا، بشكل رسمي لبيان أسباب ارتفاع أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا.ووفق قناة المملكة انها حصلت على قائمة جديدة بأسعار بطاقات شحن الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا، تتضمن ارتفاعا واضحا في أسعار بطاقات خاصة المتعلقة بسداد الاشتراكات الشهرية للخطوط المدفوعة مسبقا.وردا على الاستفسارات قالت الهيئة، "خاطبنا الشركات لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار البطاقات محليا".الشركات المزودة، بينت، أنها "لم تعلن أي رفع للاسعار، لكن رفع الأسعار من وكلاء التوزيع".