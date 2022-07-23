لماذا طلبت نقابة الصيادلة وقف تطبيقات توصيل الأدوية؟

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



اضافة اعلان

برر نقيب الصيادلة محمد العبابنة الأسباب التي دفعت بالنقابة لطلب وقف تطبيقات توصيل الأدوية.وقال العبابنة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن فكرة توصيل الأدوية مخالفة للقوانين وذلك لأن من يعمل بالتوصيل هم أشخاص غير صيادلة وغير خبيرين بالمجال ولا بطرق حفظ ونقل الأدوية وحمايتها من التلف.وأضاف أن الأصل في حال تم توصيل الأدوية للمرضى أن تكون عن طريق صيدلاني مختص ويعرف آلية تناول العلاج وبناءً على وصفة طبية معتمدة.وأشار العبابنة إلى أن الأدوية المباعة عبر التطبيقات قد تكون مختلفة في تركبيتها الدوائية ومن مصادر غير معروفة، مبينا أن المواطن العادي لا يستطيع التفريق بين الأدوية لتشابهها بشكل كبير لكن الصيدلاني الخبير يميزها.وأوضح أن تناول المريض لدواء بتركيبة دوائية غير صحيحة أو تحتوي على مواد غير فعالة قد تضر بصحته وتراجعها.وشدد العبابنة على أن النقابة ماضية في سعيها لوقف عمل هذه التطبيقات، مؤكدا عدم وجود فكرة لتنظيم التوصيل عبر تطبيق تابع لنقابة الصيادلة أو لجهة أخرى.وكانت وافقت وزارة الصناعة والتجارة، الأسبوع الماضي، على طلب نقابة الصيادلة، وقف عمل وتراخيص التطبيقات التي تقوم بعرض وبيع وتوصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.