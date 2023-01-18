الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

مختص أمن سيبراني : "تيك توك" يمس الأمن القومي لدول العالم

الأشغال: معيقات واجهت مشروع تقاطع الإرسال تطلبت أوقاتا إضافية

البيئة تطلق نظام الخدمات الالكترونية للموافقات المسبقة

الامن العام يلقي القبض على أحد المشبوهين بعمان ويهيب بالمواطنين

وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي والملحقين العسكريين يزور المنطقة العسكرية الشمالية

لومينوس الجامعية التقنية تشغل 4048 من خريجيها

الأمانة تعلن ايداع قوائم التخمين وملاحقها

الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

عائلة المفقود الياس خليل تعثر عليه

الأربعاء، 18-01-2023 08:51 م

لومينوس الجامعية التقنية تشغل 4048 من خريجيها

320217164420376807833


الوكيل الاخباري - تمكنت كلية لومينوس الجامعية التقنية، العام الماضي من تشغيل 4048 من خريجيها داخل المملكة وخارجها وتحديداً في دول الخليج العربي، ضمن سعيها لتحقيق شعارها "التعليم من أجل التشغيل".

وقال عميد كلية لومينوس الجامعية الدكتور أيمن مقابلة، خلال جولة نظمتها الكلية للصحفيين داخل حرمها، اليوم الأربعاء، إن 61 بالمئة من الذين جرى تشغيلهم من الذكور، و39 بالمئة من الإناث، مشيرا إلى تشغيل خريجي الكلية شمل مختلف القطاعات ومنها: القطاع الفندقي والسياحي، وتكنولوجيا السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي.

وأشار إلى أن الكلية نظمت27 يوما وظيفيا حضرته 280 شركة، وتواصلت مع أكثر من 900 شركة محلية ودولية لتشغيل خريجيها، ضمن مساهمتها في الحد من مشكلة البطالة بين الشباب، وإيمانا منها بأهمية ربط التعليم بسوق العمل ورفده بتخصصات يحتاجها السوق تتميز بكفاءة عالية ومؤهلة.

ولفت المقابلة إلى أن لومينوس استطاعت خلال السنوات الماضية بناء شبكة علاقات مع أكثر من 4700 شركة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال دائرة مختصة بمتابعة تشغيل خريجيها ويعمل فيها أكثر من 40 موظفا.

وأوضح أن الكلية تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات عدة بشكل حصري مثل الحوسبة السحابية، والتقنيات اللوجستية وسلسلة الإمداد، وتقنيات صناعة الأسنان، وهندسة تكنولوجيا السيارات، بالإضافة إلى أنها الوحيدة في المملكة التي تمنح شهادة دبلوم بريطاني، حيث يمكن للطالب التجسير للجامعة دون التقدم للامتحان الشامل، إضافة إلى 13 تخصصا في دبلوم الشهادة الجامعية، و 7 تخصصات في الدبلوم الفني، وما يقارب 100 دورة قصيرة في شتى المجالات.

ورحب رئيس هيئة مديري لومينوس للتنمية الاجتماعية يونس زهران، بالحضور وأكد اعتزازه بدور الكلية التي تسهم بدور كبير في التصدي لمشكلة البطالة من خلال السعي الدائم لتشغيل خريجيها داخل الأردن وخارجه.

ولفت إلى أن الكلية تسعى دائما إلى مواكبة أي تطورات جديدة من شأنها فتح المجال للطلبة للالتحاق في سوق العمل بكل سهولة، مشيرا إلى أنه تنفرد بعدد من التخصصات المهمة.

يذكر أن الكلية استحدثت في الآونة الأخيرة أقساما نوعية جديدة ليرتفع عدد أقسامها إلى 11 قسما في 4 فروع داخل المملكة، بالإضافة إلى تأمين 28 ألف منحة دراسية خلال السنوات الست الماضية للأردنيين واللاجئين في مختلف محافظات الأردن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202312154522746574246

مختص أمن سيبراني : "تيك توك" يمس الأمن القومي لدول العالم

63c8366be03d3

الأشغال: معيقات واجهت مشروع تقاطع الإرسال تطلبت أوقاتا إضافية

1220221571021314753002

البيئة تطلق نظام الخدمات الالكترونية للموافقات المسبقة

12202229221046655076470

الامن العام يلقي القبض على أحد المشبوهين بعمان ويهيب بالمواطنين

12023181964514618570

وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي والملحقين العسكريين يزور المنطقة العسكرية الشمالية

12023114732924616437

الأمانة تعلن ايداع قوائم التخمين وملاحقها

أخبار متعلقة
3

مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته العلاجية لـ 27 ألف مريض العام الماضي

12023264352416461758

القوات المسلحة توقع اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية

ffff

اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل والتدريب ومجلس محافظة العقبة