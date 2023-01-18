لومينوس الجامعية التقنية تشغل 4048 من خريجيها

الوكيل الاخباري - تمكنت كلية لومينوس الجامعية التقنية، العام الماضي من تشغيل 4048 من خريجيها داخل المملكة وخارجها وتحديداً في دول الخليج العربي، ضمن سعيها لتحقيق شعارها "التعليم من أجل التشغيل".



وقال عميد كلية لومينوس الجامعية الدكتور أيمن مقابلة، خلال جولة نظمتها الكلية للصحفيين داخل حرمها، اليوم الأربعاء، إن 61 بالمئة من الذين جرى تشغيلهم من الذكور، و39 بالمئة من الإناث، مشيرا إلى تشغيل خريجي الكلية شمل مختلف القطاعات ومنها: القطاع الفندقي والسياحي، وتكنولوجيا السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي.



وأشار إلى أن الكلية نظمت27 يوما وظيفيا حضرته 280 شركة، وتواصلت مع أكثر من 900 شركة محلية ودولية لتشغيل خريجيها، ضمن مساهمتها في الحد من مشكلة البطالة بين الشباب، وإيمانا منها بأهمية ربط التعليم بسوق العمل ورفده بتخصصات يحتاجها السوق تتميز بكفاءة عالية ومؤهلة.



ولفت المقابلة إلى أن لومينوس استطاعت خلال السنوات الماضية بناء شبكة علاقات مع أكثر من 4700 شركة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال دائرة مختصة بمتابعة تشغيل خريجيها ويعمل فيها أكثر من 40 موظفا.



وأوضح أن الكلية تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات عدة بشكل حصري مثل الحوسبة السحابية، والتقنيات اللوجستية وسلسلة الإمداد، وتقنيات صناعة الأسنان، وهندسة تكنولوجيا السيارات، بالإضافة إلى أنها الوحيدة في المملكة التي تمنح شهادة دبلوم بريطاني، حيث يمكن للطالب التجسير للجامعة دون التقدم للامتحان الشامل، إضافة إلى 13 تخصصا في دبلوم الشهادة الجامعية، و 7 تخصصات في الدبلوم الفني، وما يقارب 100 دورة قصيرة في شتى المجالات.



ورحب رئيس هيئة مديري لومينوس للتنمية الاجتماعية يونس زهران، بالحضور وأكد اعتزازه بدور الكلية التي تسهم بدور كبير في التصدي لمشكلة البطالة من خلال السعي الدائم لتشغيل خريجيها داخل الأردن وخارجه.



ولفت إلى أن الكلية تسعى دائما إلى مواكبة أي تطورات جديدة من شأنها فتح المجال للطلبة للالتحاق في سوق العمل بكل سهولة، مشيرا إلى أنه تنفرد بعدد من التخصصات المهمة.



يذكر أن الكلية استحدثت في الآونة الأخيرة أقساما نوعية جديدة ليرتفع عدد أقسامها إلى 11 قسما في 4 فروع داخل المملكة، بالإضافة إلى تأمين 28 ألف منحة دراسية خلال السنوات الست الماضية للأردنيين واللاجئين في مختلف محافظات الأردن.

اضافة اعلان