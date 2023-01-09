الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول صرف الحد الأدنى لأجور ناقلي البضائع

نسيج تنظم دورة في عجلون حول صيانة الأجهزة الخلوية

الزراعة وجمعية مربي الأسماك توقعان اتفاقية تعاون لتنظيم سوق الأسماك المركزي

إصابات بحادث سير على شارع الأردن - صور

مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته العلاجية لـ 27 ألف مريض العام الماضي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

التخليص على المركبات الكهربائية يرتفع 150% خلال العام الماضي

ورش شبابية بمركزي شباب وشابات دير أبي سعيد والوسطية

رئيس ديوان الخدمة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الصحة تعمم بزيادة فحوصات الـ (PCR)

الإثنين، 09-01-2023 06:51 م

مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته العلاجية لـ 27 ألف مريض العام الماضي

3


الوكيل الاخباري - قدم مركز الحسين للسرطان العلاج لـ 27 ألف مريض في العام الماضي، واستقبل نحو 6800 مريض جديد من الأردن والوطن العربي.

ووفق بيان أصدرته المؤسسة، اليوم الاثنين، تمكن 789 مريضا غير مقتدر من بدء العلاج دون أي تأخير من خلال تغطية تكاليف علاجهم، وإقامتهم ومواصلاتهم من خلال صناديق الخير والزكاة.

وأعربت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسّسة ومركز الحسين للسرطان، عن عميق التقدير لعطاء الداعمين الذين آمنوا برسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ووقفوا إلى جانب مرضى السرطان.
وبحسب البيان، فقد تم إجراء 250 عملية زراعة نخاع عظم بنسب نجاح عالميّة تتجاوز 85 بالمئة.

كما تم إجراء 33 عملية بالروبرت الجراحي، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن.

أمّا في مجال الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى المركز، واصل 435 طالبا من المرضى تعليمهم دون انقطاع من خلال برنامج العودة إلى المدرسة.

كما جرى افتتاح حديقة مركز الحسين للسرطان لتكون متنفسا للمرضى وعائلاتهم، وتحقيق أمنيات 220 طفلا من خلال برنامج تحقيق الأمنيات.

وانضمّ أكثر من 30 ألف مشترك جديد لتأمين رعاية التكافلي (التأمين ضد السرطان)، ليصبح العدد الكلي للمشتركين أكثر من 200 ألف من الأفراد والشركات؛ ليستفيدوا من حصرية العلاج الفوري في المركز، في حال الإصابة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120235151241691515279

توضيح حكومي حول صرف الحد الأدنى لأجور ناقلي البضائع

عجلون

نسيج تنظم دورة في عجلون حول صيانة الأجهزة الخلوية

w

الزراعة وجمعية مربي الأسماك توقعان اتفاقية تعاون لتنظيم سوق الأسماك المركزي

الدفاع المدني 4

إصابات بحادث سير على شارع الأردن - صور

w

التخليص على المركبات الكهربائية يرتفع 150% خلال العام الماضي

1220223110541255317049

ورش شبابية بمركزي شباب وشابات دير أبي سعيد والوسطية

أخبار متعلقة
1588762991326

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمّان و البلقاء الأسبوع المقبل - أسماء

319317380_1221321458596345_1369294017085249497_n

44 اتفاقية تأجير أراضي في وادي الأردن لتوفير فرص تشغيلية

1670836737812

عشريني بالكرك يؤسس اول مزرعة للزعفران

12202271377556417341

من 100 - 475 ديناراً زيادة صرف الدعم لحافلات العمومي والتكسي والسرفيس

122022111523839072152

دوام مديريات الضريبة أيام السبت حتى نهاية العام

1 (10)

45 مصاباً بتصادم 3 حافلات في الكرك - صور