مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته العلاجية لـ 27 ألف مريض العام الماضي

الوكيل الاخباري - قدم مركز الحسين للسرطان العلاج لـ 27 ألف مريض في العام الماضي، واستقبل نحو 6800 مريض جديد من الأردن والوطن العربي.



ووفق بيان أصدرته المؤسسة، اليوم الاثنين، تمكن 789 مريضا غير مقتدر من بدء العلاج دون أي تأخير من خلال تغطية تكاليف علاجهم، وإقامتهم ومواصلاتهم من خلال صناديق الخير والزكاة.



وأعربت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسّسة ومركز الحسين للسرطان، عن عميق التقدير لعطاء الداعمين الذين آمنوا برسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ووقفوا إلى جانب مرضى السرطان.

وبحسب البيان، فقد تم إجراء 250 عملية زراعة نخاع عظم بنسب نجاح عالميّة تتجاوز 85 بالمئة.



كما تم إجراء 33 عملية بالروبرت الجراحي، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن.



أمّا في مجال الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى المركز، واصل 435 طالبا من المرضى تعليمهم دون انقطاع من خلال برنامج العودة إلى المدرسة.



كما جرى افتتاح حديقة مركز الحسين للسرطان لتكون متنفسا للمرضى وعائلاتهم، وتحقيق أمنيات 220 طفلا من خلال برنامج تحقيق الأمنيات.



وانضمّ أكثر من 30 ألف مشترك جديد لتأمين رعاية التكافلي (التأمين ضد السرطان)، ليصبح العدد الكلي للمشتركين أكثر من 200 ألف من الأفراد والشركات؛ ليستفيدوا من حصرية العلاج الفوري في المركز، في حال الإصابة.

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