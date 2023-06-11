ليبيا تعترف بجميع الجامعات الرسمية وتعتمد دراسة الطلبة الليبيين فيها

الوكيل الإخباري- أعلنت اليوم الأحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة ليبيا الشقيقة قد اعترفت بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة واعتمدت دراسة الطلبة الليبيين فيها.

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وقالت الوزارة أنه وبناءً على مخاطبة رسمية وتواصل مع سعادة الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي في السفارة الليبية في عمان فقد تم التأكيد على هذا القرار، وأن جميع شهادات الطلبة الليبيين سواءً كانوا مبتعثين على نفقة الدولة الليبية، أو يدرسون على نفقتهم الخاصة سيتم معادلة شهاداتهم والاعتراف بها من قبل مركز ضمان الجودة في دولة ليبيا.



وأضافت الوزارة بأنها على تواصل دائم ومستمر مع سعادة الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي في عمان للعمل على تذليل أية صعوبات تواجه أي طالب يرغب بالالتحاق والدارسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكدةً بأن هذا القرار سيكون له أثر كبير في دعم استراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تطمح من خلالها الوزارة إلى زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم السعودية كانت قد اعترفت أيضاً قبل أسابيع بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة واعتمدت دراسة الطلبة السعوديين فيها.