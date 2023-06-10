التعليم العالي تُنهي حوسبة جميع برمجيات تقديم الطلبات وأنظمة القبول الموحد- رابط

الوكيل الإخباري- أعلنت اليوم السبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن وحدة تنسيق القبول الموحد قد أنهت وبوقت قياسي حوسبة جميع برمجيات تقديم الطلبات، وأنظمة القبول، والبوابات الإلكترونية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس التعليم العالي بإدراج عملية القبول في تخصصات كليات المجتمع الرسمية لدرجة الدبلوم المتوسط ضمن نظام القبول الموحد، والذي سيتم تطبيقه اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2023-2024.

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وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن هذه البرمجيات والأنظمة تتكون من كل من: موقع إلكتروني جديد متكامل خاص بمرحلة الدبلوم المتوسط متوافق مع أحدث إصدارات متصفحات الإنترنت ومع الهواتف الخلوية، وقد تم تضمينه جميع البيانات والمعلومات التي تساعد الطالب على اختيار التخصص المناسب لسوق العمل والمتوافق مع قدرات الطالب وميوله ويمكن الدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط التالي : www.admhec.gov.jo ، كما تم حوسبة قواعد بيانات لمعلومات طلبة الثانوية العامة الأردنيين الناجحين في امتحان الثانوية العامة الأردنية بمعدل (50%) فما فوق للأعوام السابقة لاستخدامها في طلبات القبول بمختلف أنواعها ، وطلبي التحاق أحدهما خاص بتخصصات درجة الدبلوم في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية (ويشمل كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية في الموقر، وكلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والمكانية، وتخصصات درجة الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية)، والآخر خاص بتخصصات درجة الدبلوم المتوسط في كليتي نسيبة المازنية، ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة، كما تم حوسبة بوابات إلكترونية خاصة بمتابعة عمليات تقديم الطلبات، ونظامين لتنفيذ عمليات القبول وفقاً للسياسات العامة للقبول في كليات المجتمع والصادرة عن مجلس التعليم العالي بما تتضمنه من مكرمات ملكية سامية أو تخصيصات مختلفة أحدهما خاص بكليات المجتمع في الجامعات الرسمية، والآخر خاص بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية، وأخيراً قواعد بيانات خاصة بطلبات الالتحاق بمختلف أنواعها.



وأضاف الخطيب بأن وحدة تنسيق القبول الموحد تكون بذلك على أتم الاستعداد لتنفيذ عملية القبول الموحد في تخصصات درجة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع المشار إليها أعلاه اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم 2023-2024.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي كان قد قرر مؤخراً إدراج عملية قبول طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع المتوسطة في الجامعات الرسمية في البرنامج العادي إضافةً إلى عدد آخر من الكليات الحكومية ضمن نظام القبول الموحد، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم 2023-2024، حيث تم تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحوسبة برمجيات إلكترونية لتقديم الطلبات ، إضافةً إلى أنظمة إلكترونية كاملة لتنفيذ عملية القبول وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة في كليات المجتمع المتوسطة ، والتي يصدرها مجلس التعليم العالي سنوياً.

