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السبت، 02-04-2022 08:27 م

مأدبا: الاستهلاكية المدنية تشهد اقبالاً ملحوظاً مع حلول رمضان

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الوكيل الاخباري - شهد سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية فرع قصبة مأدبا اقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين على شراء السلع الأساسية والغذائية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية لفرع مأدبا جهاد الشخاترة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، عن توفر جميع السلع في السوق بكميات تلبي احتياجات المواطنين، لافتا الى أن السلع تتمثل بالزيوت النباتية والأرز بأنواعه والسكر والعصائر واللوز والجوز ومختلف المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن في الشهر الفضيل.

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