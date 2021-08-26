الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 26-08-2021 07:58 م

مأدبا: التربية تكرم أوائل طلبة الثانوية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - كرمت مديرية التربية والتعليم في قصبة لواء مأدبا اليوم الخميس، أوائل طلبة الثانوية العامة في قاعة بلدية مأدبا بحضور محافظ مأدبا علي الماضي ومدير تربية قصبة مأدبا الدكتور جلال الرحامنه ورئيس وأعضاء مجلس التطوير التربوي وأهالي الطلبة المتفوقين.

وقال الماضي "إن هذا التفوق لأبنائنا الطلبة مبشر بالخير أن أردننا يصنع البناه جيلا بعد جيل، مضيفا أن الوطن لا خوف عليه وفيه هذه الأسر التي تربي وتقدم مثل هذه النخب". 

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