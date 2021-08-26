مأدبا: التربية تكرم أوائل طلبة الثانوية

الوكيل الاخباري - كرمت مديرية التربية والتعليم في قصبة لواء مأدبا اليوم الخميس، أوائل طلبة الثانوية العامة في قاعة بلدية مأدبا بحضور محافظ مأدبا علي الماضي ومدير تربية قصبة مأدبا الدكتور جلال الرحامنه ورئيس وأعضاء مجلس التطوير التربوي وأهالي الطلبة المتفوقين.



وقال الماضي "إن هذا التفوق لأبنائنا الطلبة مبشر بالخير أن أردننا يصنع البناه جيلا بعد جيل، مضيفا أن الوطن لا خوف عليه وفيه هذه الأسر التي تربي وتقدم مثل هذه النخب".

اضافة اعلان