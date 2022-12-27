مؤتة: اختتام مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الكرك

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان إن الجامعة تسعى للانفتاح على المجتمع المحلي ضمن حزمة من البرامج الهادفة إلى تفعيل دورها في خدمة المجتمع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، من خلال ربط مخرجات البحث العلمي بالحاجات الاجتماعية المختلفة وتقديم الحلول لكثير من التحديات التي تواجه المجتمع.



جاء ذلك، خلال رعايته اليوم الثلاثاء، الحفل الختامي لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في محافظة الكرك وإطلاق منصة سوق منتجين الإلكترونية، الذي نظمته منظمة جالاكسي للتكنولوجيا بالتعاون مع جمعية سيدات القصر الخيرية.

اضافة اعلان