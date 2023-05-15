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الإثنين، 15-05-2023 08:44 ص

مؤتمر أصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية ينطلق اليوم في البحر الميت

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الوكيل الاخباري - تنطلق الاثنين، برعاية ملكية سامية في منطقة البحر الميت، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية، تحت عنوان "الأردن أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين".

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وينظم المؤتمر جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية، وبمشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين بمختلف المجالات إلى جانب نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.


وقال رئيس الجمعية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، حمدي الطباع، إن المؤتمر يعقد لأول مرة في دولة غير ناطقة باللغة الفرنسية، بمشاركة 16 دولة من ضمنها الأردن، ويشتمل على 12 جلسة تتحدث خلالها 60 شخصية من الخبراء والمختصين.


وأضاف، أن المؤتمر الذي يستمر مدة يومين، يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات والمؤسسات الناطقة باللغة الفرنسية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وأوضح الطباع أن المؤتمر يتيح للمشاركين فرصة لتوسيع علاقاتهم التجارية والتواصل مع أصحاب الأعمال من خلال جلسات وورشات العمل التي سيتم عقدها خلال أعمال المؤتمر والمتضمنة حزمة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة.


وبين أن المؤتمر سيسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق الناطقة باللغة الفرنسية، وإتاحة آفاق جديدة لبناء روابط وشراكات تجارية واستثمارية والتشبيك بشكل أكبر بين المشاركين، من خلال اللقاءات الثنائية وتبادل الأفكار والخبرات في مختلف المجالات.


 




 

 


 

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