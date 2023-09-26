الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

ايعاز صادر عن وزير المياه والري

أول قرارات حكومة الخصاونة بعد التعديل الوزاري

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

الضمان: نسبة فائدة التقسيط على الأفراد المدينين للمؤسسة 5% ولا زيادة عليها

بسبب حفل عمرو دياب .. 99 % نسبة اشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع الحالي

انطلاق فعاليات سابلة الحسن للشباب 2023

مؤتمر إقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي

(بترا) تختتم برنامجا تدريبيا حول الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى

هذا ما فعله مجلس الوزراء بعد اداء اليمين أمام الملك

الثلاثاء، 26-09-2023 04:08 م

مؤتمر إقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي

8


الوكيل الاخباري - برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الإقليمي حول" المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات"، الذي تنظمه اللجنة، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إن مشاركة المرأة حظيت باهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث دخل الأردن مئويته الثانية بخطوات وتوجهات واضحة وعملية.

اضافة اعلان


وأضافت بني مصطفى أنه تم إطلاق مشروع تحديث ثلاثي الأبعاد في العام الماضي، لافتة إلى أن هذا المشروع ينظر للمرأة شريكة في الرؤية والإنجاز.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

تنزيل

ايعاز صادر عن وزير المياه والري

مبنى رئاسة الوزراء

أول قرارات حكومة الخصاونة بعد التعديل الوزاري

الملك

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

0L5A8949

الضمان: نسبة فائدة التقسيط على الأفراد المدينين للمؤسسة 5% ولا زيادة عليها

33

بسبب حفل عمرو دياب .. 99 % نسبة اشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع الحالي

أخبار متعلقة
5

(بترا) تختتم برنامجا تدريبيا حول الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى

720232620568854929933

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

2

الأردن يسيّر طائرة اغاثية جديدة الى ليبيا

1

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومركز وادي عربة للبحوث الزراعية

wwww

انطلاق الاجتماع الإقليمي لتسريع وتيرة التقدُّم في التغذية بشرق المتوسط

0

الحكومة تدرج بذور الفلفل ضمن ضريبة مبيعات "صفر"