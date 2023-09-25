بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، اليوم الإثنين، المكتب التجاري ونادي المتقاعدين العسكريين في محافظة المفرق.



واستمع الشوبكي، إلى إيجاز عن الواجبات والنشاطات التي يقدمها المكتب والنادي، مشيداً بالجهود المقدمة للمتقاعدين، والتي يجب أن تستمر للتسهيل عليهم في جميع المجالات.



كما تفقد الشوبكي خلال الزيارة، الوكيل المتقاعد من القوات المسلحة محمد عبدالله الهاروني، والوكيل المتقاعد من الأمن العام فلاح رشيد المساعيد، وأطمأن على صحتهما وأحوالهما.



وأكد الشوبكي، اهتمام المؤسسة بشؤون المتقاعدين العسكريين، حيث أنهم على سلم أولوياتها، مستمدين العزم من توجيهات جلالة الملك وولي عهده الأمين، بإيلائهم الرعاية والاهتمام اللازمين، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

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