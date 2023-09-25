الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

80 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات

الأمير مرعد يرعى إطلاق استراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

18.6 % انخفاض على الفاتورة النفطية للأردن خلال 7 أشهر

المجلس الثقافي البريطاني يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه في الأردن

الطفيلة: مركز صحي العين البيضاء يحصل على الاعتمادية

حجاوي: مطاعيم الحملة الوطنية للتطعيم مجربة ونكافح 12 مرضا

الشبول: 162 إصابة بالحصبة في الأردن وتطعيم 118 ألف شخص ضد المرض

قرار من الضمان الاجتماعي اعتباراً من الشهر الحالي

الإثنين، 25-09-2023 04:10 م

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

720232620568854929933


الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، اليوم الإثنين، المكتب التجاري ونادي المتقاعدين العسكريين في محافظة المفرق.

واستمع الشوبكي، إلى إيجاز عن الواجبات والنشاطات التي يقدمها المكتب والنادي، مشيداً بالجهود المقدمة للمتقاعدين، والتي يجب أن تستمر للتسهيل عليهم في جميع المجالات.

كما تفقد الشوبكي خلال الزيارة، الوكيل المتقاعد من القوات المسلحة محمد عبدالله الهاروني، والوكيل المتقاعد من الأمن العام فلاح رشيد المساعيد، وأطمأن على صحتهما وأحوالهما.

وأكد الشوبكي، اهتمام المؤسسة بشؤون المتقاعدين العسكريين، حيث أنهم على سلم أولوياتها، مستمدين العزم من توجيهات جلالة الملك وولي عهده الأمين، بإيلائهم الرعاية والاهتمام اللازمين، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1695651541482

2901 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

main_image65118b396911a

80 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات

55

الأمير مرعد يرعى إطلاق استراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

5jWZWiOWEjilYHJ7botzV2PU1GY2cLm08f04O6CQ

18.6 % انخفاض على الفاتورة النفطية للأردن خلال 7 أشهر

1

المجلس الثقافي البريطاني يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه في الأردن

720202210437964643986

الطفيلة: مركز صحي العين البيضاء يحصل على الاعتمادية

أخبار متعلقة
92023200255139170459

بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

1

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومركز وادي عربة للبحوث الزراعية

5

وزيرة التنمية تستقبل وفدًا فلسطينيًا

0

الحكومة تدرج بذور الفلفل ضمن ضريبة مبيعات "صفر"

820236135126272389487

تجديد اتفاقية التعاون بين "المتقاعدين العسكريين" وجامعة الشرق الأوسط

ارادة

صدور ارادة ملكية سامية