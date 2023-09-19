انطلاق الاجتماع الإقليمي لتسريع وتيرة التقدُّم في التغذية بشرق المتوسط

الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة صالحة بنت عاصم، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال الاجتماع الإقليمي المشترك لتنسيق التغذية، الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.



وتضمنت الجلسة الافتتاحية للاجتماع، الذي يشارك فيها ممثلون عن الدول الأعضاء في الإقليم، إضافة لأعضاء من الدوائر الأكاديمية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، إطلاق قاعدة بيانات مكونات الأغذية في إقليم شرق المتوسط، وهي مبادرة مشتركة بين جامعة القدس والمكتب الإقليمي للمنظمة.



وقالت سموها، إن الأردن حقق تحسينات جذرية في مجال التغذية في العقود الأخيرة، ومع ذلك ما يزال يعاني، شأن سائر البلدان في إقليم شرق المتوسط، من تحول تغذوي سريع أدى إلى ارتفاع بمعدلات زيادة الوزن والسمنة، ومن ثم ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض غير السارية المرتبطة بهما.

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