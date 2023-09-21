الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

الملكة تنشر صورة وتعلق : مع أعز الرجال على قلبي

حقيقة تعرض ليبيا إلى عاصفة أشد من دانيال

استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومركز وادي عربة للبحوث الزراعية

البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية من دون تغيير

وفاة الفنان الاردني خالد الطريفي - صورة

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

التربية تعلن أسماء المستفيدين من مشروع سكن كريم - أسماء

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

الخميس، 21-09-2023 03:44 م

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومركز وادي عربة للبحوث الزراعية

1


الوكيل الاخباري - بحث مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبد الله النجادات مع مدير مركز وادي عربة للبحوث الزراعية المهندسة رنا الكباريتي، سبل التعاون لخدمة المزارعين وإجراء البحوث الزراعية في منطقة وادي عربة.

وأكد النجادات أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة والمركز في تطوير القطاع الزراعي بمنطقة العقبة الاقتصادية، مشيرا إلى دور المركز الحيوي في إجراء البحوث الزراعية، وتنفيذ مشاريع بحثية تسهم في تحسين وتطوير الإنتاج الزراعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820231621253562826655

الملكة تنشر صورة وتعلق : مع أعز الرجال على قلبي

1695297625033

الأردن يشارك في قمة طموح المناخ بمقر الأمم المتحدة

اربد

استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

hqdefault

نقيب الفنانين يكشف سبب وفاة المخرج والفنان الأردني خالد الطريفي

13804103

فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي

1695293498337

وادي الأردن تزيل 7 أبنية مقامة على أراضي الخزينة بالسويمة

أخبار متعلقة
920231815341173187202

مرصد الزلازل الأردني يوجه رسالة للمواطنين

0

الحكومة تدرج بذور الفلفل ضمن ضريبة مبيعات "صفر"

820236135126272389487

تجديد اتفاقية التعاون بين "المتقاعدين العسكريين" وجامعة الشرق الأوسط

ارادة

صدور ارادة ملكية سامية

52023294931115671524

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي عربة غداً - أسماء

8202329173537516541183

قطع الكهرباء عن مناطق في وادي عربة والعقبة الأسبوع المقبل - أسماء