بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومركز وادي عربة للبحوث الزراعية

الوكيل الاخباري - بحث مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبد الله النجادات مع مدير مركز وادي عربة للبحوث الزراعية المهندسة رنا الكباريتي، سبل التعاون لخدمة المزارعين وإجراء البحوث الزراعية في منطقة وادي عربة.



وأكد النجادات أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة والمركز في تطوير القطاع الزراعي بمنطقة العقبة الاقتصادية، مشيرا إلى دور المركز الحيوي في إجراء البحوث الزراعية، وتنفيذ مشاريع بحثية تسهم في تحسين وتطوير الإنتاج الزراعي.

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