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الإثنين، 02-10-2023 07:07 ص

مؤتمر صحفي حكومي حول الحملة الوطنية للتطعيم اليوم

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الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري والاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهنَّد مبيضين، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحافيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.اضافة اعلان


ووفقا لوزارة الصحة، سيعقد المؤتمر في تمام الساعة الـ 1 ظهرا في وزارة الصحة، بحضور الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء حازم القرالة، وأستاذ الأمراض المعدية والمطاعيم في مستشفى الجامعة الأردنية نجوى خوري، واستشاري أول الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة الأردنية فارس البكري، واستشاري أول طب الأطفال في مستشفى الاستقلال علي عطية.

 




 

 


 

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