تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت الحكومة، بمنع إدخال المواد الاسبستية أو أيّ منتجات تحتوي على مواد اسبستية إلى المملكة .



ووفق الكتاب الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري منعت الحكومة ادخال المواد الاسبستية بغض النظر عن نسبتها .



وقالت غرفة تجارة عمان انه قد وردها نسخة عن كتاب وزير الصحة، والموجه لوزير الصناعة والتجارة والتموين والمتضمن طلب إعلام غرف التجارة والصناعة بضرورة الالتزام بما ورد بكتابه لدائرة الجمارك بعدم السماح بإدخال المواد الاسبستية أو أي منتجات تحتوي على مواد اسبستية بغض النظر عن نسبتها .



علماً بأن البضائع التي قد تحتوي على مادة الاسبستوس هي : الأنابيب الإسمنيتة ، ألواح التسقيف ، بلاط الأسقف والأرضيات ، الكسكيت ، الخيوط والحبال ، كوابح السيارات ، الملابس الواقية من الحريق ، مواد العزل ، أغلفة الأبواب المقاومة للحرائق وبعض المنتجات الورقية .



وتكمن خطورة المواد الاسبستية حين تعرضها إلى عوامل تؤدي إلى تكسرها وتطاير أليافها واستنشاقها عبر الجهاز التنفسي مما يتسبب بالعديد من الأمراض السرطانية، وفقًا لأطباء.

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