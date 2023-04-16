الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

ديب: إقبال دون المتوسط على شراء الذهب قبيل العيد

المعونة: شمول 4600 أسرة جديدة بالدعم النقدي الموحد

ترجيح إعلان موعد افتتاح تلفريك عجلون بعد عيد الفطر

هل العيد الجمعة أم السبت؟ .. الفلك الدولي يرجح

30% ارتفاع حجوزات صالات الأفراح خلال عطلة العيد

ولي العهد بمناسبة يوم العلم الوطني: علمنا عالٍ

صالونات التجميل: ركود في أول رمضان ونتوقع تحسناً خلال الاسبوع الحالي

صحيفة قطرية: الهاشميون ارتبطوا تاريخيا بالقدس فحفظوا مكانتها وقاموا على رعايتها

وكلاء السياحة: 70% نسبة انخفاض حجوزات السفر خلال عطلة عيد الفطر

الأردن يشارك في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

الأحد، 16-04-2023 01:28 م

مؤسسة التدريب المهني تحتفي بيوم العلم

bb2db3d2-العلم-الأردني-2


الوكيل الاخباري- احتفلت مؤسسة التدريب المهني بجميع قطاعاتها، اليوم الأحد، بيوم العَلم الأردني، الذي يوافق 16 نيسان من كل عام، للاهتمام برمزية العَلم ودلالاته الوطنية؛ واستشعاراً من إدارة المؤسسة بمسؤوليتها نحو تعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء، وأهمية الرموز الوطنية بوصفها مظهراً من مظاهر قوة الدولة وسيادتها، ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

اضافة اعلان

 

وتسعى المؤسسة من خلال الاحتفاء بهذه المناسبة إلى تعميق وتعزيز القيم الوطنية في نفوس المتدربين والمتدربات وموظفي المؤسسة على حدٍ سواء، إضافةً إلى غرس أهمية العَلم ودلالاته الرمزية في أذهان المتدربين، حيث يحكي تطور العَلم الأردني وقصة الوطن ومراحل نهضته.


وشارك مدير عام المؤسسة المهندس احمد الغرايبة، في احدى الفعاليات بمعهد عين الباشا للتدريب المهني، وبحضور الطابور الصباحي لرفع العَلم الوطني، إضافةً إلى إقامة عدد من الأنشطة في المعاهد وإدارات ومكاتب المؤسسة في المناطق والمحافظات بالتزامن مع الطابور الصباحي و إعطاء محاضرة عن العلم في إدارة المؤسسة.


وتضمّنت الفعاليات رفع العَلم في الطابور الصباحي مع ترديد النشيد الوطني من جميع المتدربين، وتخصيص الإذاعة في المعاهد للحديث عن أهميته والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية، إلى جانب تخصيص الدقائق العشر الأولى من الحصة الأولى للحديث عن تاريخ العَلم، إضافة لتزيين المعاهد وتجديد العَلم والتأكد من مدى مطابقته والسارية للمواصفات والمعايير.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-04-16 at 1.49.07 PM

محافظة يرعى احتفال التربية والتعليم بيوم العلم الأردني

336381980_1332712917509451_8890884806808605509_n

حضور شعبي لفعاليات ليالي رمضان بمدينة السلط

8933d22c38980eaf6af06d9acad11e6b

استمرار فعاليات وأنشطة رمضانيات 2023 في الزرقاء

336381980_1332712917509451_8890884806808605509_n

ليالي رمضان تواصل فعالياتها في مأدبا

0L5A1529 - Copy

شاهد.. التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العلم

60e157610564d

المعونة: شمول 4600 أسرة جديدة بالدعم النقدي الموحد