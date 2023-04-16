مؤسسة التدريب المهني تحتفي بيوم العلم

الوكيل الاخباري- احتفلت مؤسسة التدريب المهني بجميع قطاعاتها، اليوم الأحد، بيوم العَلم الأردني، الذي يوافق 16 نيسان من كل عام، للاهتمام برمزية العَلم ودلالاته الوطنية؛ واستشعاراً من إدارة المؤسسة بمسؤوليتها نحو تعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء، وأهمية الرموز الوطنية بوصفها مظهراً من مظاهر قوة الدولة وسيادتها، ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

اضافة اعلان

وتسعى المؤسسة من خلال الاحتفاء بهذه المناسبة إلى تعميق وتعزيز القيم الوطنية في نفوس المتدربين والمتدربات وموظفي المؤسسة على حدٍ سواء، إضافةً إلى غرس أهمية العَلم ودلالاته الرمزية في أذهان المتدربين، حيث يحكي تطور العَلم الأردني وقصة الوطن ومراحل نهضته.



وشارك مدير عام المؤسسة المهندس احمد الغرايبة، في احدى الفعاليات بمعهد عين الباشا للتدريب المهني، وبحضور الطابور الصباحي لرفع العَلم الوطني، إضافةً إلى إقامة عدد من الأنشطة في المعاهد وإدارات ومكاتب المؤسسة في المناطق والمحافظات بالتزامن مع الطابور الصباحي و إعطاء محاضرة عن العلم في إدارة المؤسسة.



وتضمّنت الفعاليات رفع العَلم في الطابور الصباحي مع ترديد النشيد الوطني من جميع المتدربين، وتخصيص الإذاعة في المعاهد للحديث عن أهميته والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية، إلى جانب تخصيص الدقائق العشر الأولى من الحصة الأولى للحديث عن تاريخ العَلم، إضافة لتزيين المعاهد وتجديد العَلم والتأكد من مدى مطابقته والسارية للمواصفات والمعايير.