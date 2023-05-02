مؤسسة ولي العهد تنفذ 36 فعالية رمضانية في مختلف المحافظات

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة ولي العهد اليوم الثلاثاء، إنها نفذت 36 نشاطا وفعالية خلال شهر رمضان المبارك في مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز دور الشباب في خدمة مجتمعهم، واستهدفت خلالها أكثر من 6 آلاف شخص.

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وأضافت المؤسسة في بيان صحفي أن الفعاليات متنوعة واستهدفت جميع أطياف المجتمع من أطفال وشباب وكبار السن، وتخللها فعاليات إدخال البهجة لقلوب الأطفال الأيتام، وزيارات لدور المسنين، وتنظيم فعاليات ترفيهية لهم، وتلوين ورسم للأطفال، وأخرى ترفيهيّة تعليميّة مثل رواية القصص، ونشاطات توزيع الماء والتمر في الشوارع وقت الإفطار.



وأشارت إلى أنها نفذت سلسلة من فعاليّة "تعليلة شبابيّة"، والتي من خلالها ناقشت موضوعات تهم الشباب والشابات والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لتفعيل دورهم في تطوير واقعهم.



وأوضحت المؤسسة أن هذه الفعاليات تنسجم مع سياسة عملها إلى التواصل مع أفراد المجتمعات المحليّة في الميدان، من خلال فرق العمل والمتطوعين في مبادراتها وبرامجها المختلفة.



يشار إلى أن مؤسسة ولي العهد تولي العمل الميداني أولويّة منذ تأسيسها، وتكللت الجهود في فتح مكاتب لها في محافظات العقبة، ومعان، والمفرق، والزرقاء.