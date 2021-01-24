مؤشرات لعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة

الوكيل الإخباري - يتطلّع الأردنيون بتفاؤل لعودة الحياة إلى مجاريها، على وقع التفاؤل الشعبي بأن ينتهي وباء كورونا في الأردن ، خاصة بعد العدول عن قرار الحظر الشامل يوم الجمعة ، وإعادة فتح عدد من القطاعات.

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ويأتي ذلك ، على ضوء ما تحدّث به عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، السبت، حيث بين أن مؤشرات الحالة الوبائية تؤكد أن المملكة في نهاية موجة فيروس كورونا المستجد التي بدأت في أيلول/ سبتمبر الماضي.

كما بين حجاوي - في وقت سابق - أن أعداد الوفيات وأعداد الإصابة بالفيروس في تحسن منذ 3 أسابيع.

كما أنّ هنالك مؤشر يدلّ على أن الوباء بدأ بالانحسـار ، ويتلخّص - المؤشر- بنسبة إشغال الأسرّة من مصابي كورونا ، حيث انخفضت بشكل لافت ، عدا عن انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية.

ويزيد من وتيرة التفاؤل ، اعتماد الأردن على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، حيث أضحى سيد الموقف في المشهد الحالي ، الأمر الذي يساهم في وأد الفيروس في زمن قياسي، عدا عن إقبال الأردنيين للتسجيل على المنصّة الخاصة لأخذ المطعوم .

محدّدات عودة الحياة إلى طبيعتها باتت واضحة المعالم ، خلال الفترة الحالية ، ما يعني أن الآمال في القضاء على الفيروس أصبحت تقترب من الواقع الخالي من كورونا .

الأمر يتطلب من المواطنين ، استمرار الالتزام بارتداء الكمّــامات ، واستخدام المعقّــمات والعمل بالتباعد الجسدي، للوصول إلى الهدف الذي نريد بشأن تسطيح المنحنى الوبائي .

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