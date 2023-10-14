مئات المدعوون لاشغال وظيفة معلم - اسماء

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية، لإشغال وظيفة معلم في الفترة بين 16-19 تشرين الاول الحالي

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واشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الى ضرورة الحضور بالوقت والتاريخ المرفقين واكدت ان كل من لا يحضر المقابلة الشخصية يعتبر مستنكفًا.







وتاليا الأسماء:



الزمان: #الاثنين (16) تشرين أوَّل 2023، (9:00 - 10:00) صباحًا



آيات محمد فرحان المشاقبه

ابتسام طه عبد الله سلامه

اروى احمد ذياب العرجه

ازدهار شفيق عوض بني حمدان

اسراء محمد احمد مريان

اسراء محمود عطيه ابراهيم

اسماء حسين محمد المومني

اسماء شحاده عبد النبي المصري

اسماء صالح حسين اشتيه

اسيل عادل جمعه العموش

الاء علي محمد الشمايله

اماني حسن محمود ابو جلود

اماني خليل ابراهيم ابو صلاح

امل محمد عيسى دراوشه

ايات فؤاد محمد بطاح

ايباء محمد عزات انيس سنجاب

ايناس تيسير احمد سرحان

بثينه ابراهيم فارع الحبيس

بثينه احمد محمد الوديان

بشرى فاروق حسني عرار

تماظر رومي محمود اللطايفه

تهاني ابراهيم العبد الله العلي

جيانا قاسم سالم خزاعله

حنان طه محمود خلف

حنين محمد مبارك الجبور

خلود خليل مصطفى العياط

دانية عارف شقيان القرارعه

دعاء راشد عبد الغني ابو دواس

دعاء منير احمد الظاهر

دعاء ناجح سليم حسين

ربيعه فايز حسين البراهمه

رشا محمد امحمد الداوديه

سلمى شتيوي سالم فضيل

سماح علي محمد عرايضه

عبيده محمد احمد البدور

عبير احمد علي الزعبي

عدي جمال محمود علي

علا عدلي توفيق الخليلي

علاء خلف عبد الرحمن الهوامله

عهد عبد الحافظ عبد الكريم الخوالده

فاتن علي حسين غوانمه

فادي عبد المهدي فياض الشياب

مها علي عبد الجهران

ميرفت خلف محمد عفنان

نريمان خالد مصطفى الحديدي

نسرين سامي عطا الله الزريقي

هديل محمد ابراهيم الحسنات

وجدان محمد مفلح الطراونه

وجدان محمد نايف ابو غانم

.

الزمان: #الاثنين (16) تشرين أوَّل 2023، (10:00 - 11:00) صباحًا

اسلام وليد احمد يونس

امينه حماد عبد المهدي الفريجات

امينه عمر خليف عقلات

ايمان حمد خلف الديات

ايمان سالم محمد ابو رواع

ايمان محمد حمد عواد

ايمان نايل عطا السحيم

حنان فريد محمد عليان

حنين مصطفى شاكر حلاوه

خالد ابراهيم عبد الله مريزيق

ختام حربي محمد الفار

رشا عبد الله محمد عبد الله

رقيه خلف موسى العودات

رنا عبد الفتاح محمد نور

رهف عطيه مسلم السحيم

روان محمد جميل القضاه

زبيده نواف احمد السفاريني

زهره عبد الرحيم عبد الله السلامات

سعيد محمد سعيد الميادمه

سمر محمد وليد حماد

سميا عبد الله ابراهيم الهدار

سميه عدنان سليمان عيال عواد

شاديه علي فالح الراجبي

شروق حماد محمد الشرفات

شويكار عبد الرزاق عيد السوالقه

شيرين فوزى محمد القفاف

عزه حسين حمد ابو زنيمه

عصام علي عيفان الشرفات

علاء الدين فارس عقل الناطور

غدير عواد محمد السرديه

فاديه هاني جابر كايد

فراس عمران داود الخليل

ماجده عبد الله خلف الديات

مهند طلال عبد الرؤوف محمد

ميسر سعد خليفه الختالين

نسيبه حسن صالح العلوان

نور زايد احمد الملكاوي

نور محمود هويمل كريشان

نور مشهور عبد الله عبيدات

هاجر عبدالرحمن سالم العكايله

هاله عبد الله ساري حمادنه

هديل احمد عيسى العيسى

.

الزمان: #الاثنين (16) تشرين أوَّل 2023، (11:00 - 12:00)

ابتسام اياد موسى ابو النادي

اسماء خالد عبد اللطيف سلوم

العنود حمد جلال الزواهره الحجايا

امل عبد الكريم محمد العرافين

انس محمود سعد العدوان

ايات محمود مفضي السالم

تغريد خالد حسن الصالح

ثامر مشرف علي الرشيد

حمزه محمود ابراهيم مطر

دعاء حاتم فايز البشتاوي

دلال عادي مسلم العطون

رامي صقر ضامن نادر

رهام صالح صياح الشرفات

روان عبد الكريم صبحي شموط

زكيه صلاح محمد النادى

زينب ذياب لافي العقار

سحر محمد احمد ربابعه

سماح عبدالمجيد حامد زريقات

سماح محمد يحيى خميس الطباخي

سناء فخرى محمود احمد

سوسن علي محمد شتيات

شيماء احمد ضيف الله الحوراني

صابرين زيدان عواد الرداد

صالح ناصر صالح الغنانيم

عبله قاسم محمود عبيدات

عروه محمد جميل الوحيدى

علاء محمد علي عوامره

عواطف فلاح علي العقار

غدير محمد فريد غنيم

غفران محمود عشب نصايره

فارس عشوي زعتر العيسى

فيصل فهد عليان اعودي

قصي هاني احمد البدو

كوثر عاشق بخيت الدمانيه

ماجده علي محمد صباح

محمد احمد عبد المحسن الخلايله

محمد خليف فندي معنز

محمد رفعت جودت الترك

ملاك محمد سالم غروف

منال محمد محمود سلامه

منى ابراهيم محمد درويش

منيره سويلم مسلم العرجان

مهدي فواز عبد المجيد الحجاج

مهند خيرى فارس الحاره

مهى زايد سليمان ابو ريشه

نادين محمد عبد العزيز دلقموني

نسيبه نصر محمود مستريحي

نعمة فهد خلف العساف

نور الدين سعيد علي زكارنه

هاني محمد فهد العويد

هدى محمد احمد المومني

هديل صالح احمد محمد

همام قاسم محمد المحمود

يعقوب ايوب يعقوب عبيد

.

الزمان: #الاثنين (16) تشرين أوَّل 2023، (12:00 - 13:00) مساءً

احلام حسن عقله المسيعدين

احمد عبد الكريم جبريل الزيدانين

اريج علي شاطر العرقدي

اسراء محمد علي القرعان

الهنوف فايز فضل الماضي

امل عقيل خالد شلهوب

ايات محمود علي الهنداوي

ايمان عطاالله عوض الخوالده

بشار محمد كامل شكور

بيان وليد عوض ابو عون

تسنيم جمال محمد تيسير البيطار

خلود نبيه خضر ابودهيم

ديمه محمد عبد الرحمن سوالمه

رانيا منصور حمد المساعيد

رنده سالم عبد الله الخلايله

روان احمد محمد العمري

روان فلاح عبد السلام الرفوع

ريما بركات يوسف صالح

زاهره سالم خلف الزواهره

ساره محمد سليم البسيس

سهام سلمان يعقوب الرفوع

شيماء بلال فرحان ابو عناب

ضحى موسى عبد الفتاح بدران

طارق عبد الله محمد عبابنه

عائشه خليل علي الزعبي

عروب احمد عطيه السعودي

علي عبد الحميد عواد عمايره

علياء عدنان محمود الربايعه

عمر حسن محمد عثمان

فاروق صبحي فاروق الطباع

محمد حسن عبد اللطيف ابو جهجاه

منى انور عبد المالك كيوان

ناريمان غصاب فازع الشرفات

ناهد نبيل يوسف زهران

نسرين عوده الله مرجي الهملان

نسيم محمد عدنان يونس الهيموني

هاله حسين امين يونس

هبه راضي عبد الجواد ابو شرخ

هيا حسين محمد الجرادات

وفاء علي حسين عبد المحسن

.

الزمان: #الثلاثاء (17) تشرين أوَّل 2023، (9:00 - 10:00) صباحًا

احلام شريف يحيى الثوابيه

احمد ابراهيم محمود ابو زر

احمد حسين علي سميران

احمد عواد طعيميس المساعيد

احمد يوسف يعقوب هارون

اخلاص زيد محمد ارشيدات

اريج عواد حمد الجحاوشه

اسامه محمد رشيد رضوان بني هاني

افنان نبيل حسن صالح

انس عبد الله محمد القاطوني

انس محمد كامل امين زاهده

انسام برجس ابراهيم مياس

برديس محمد فلاح المساعيد

بشار سعيد موسى النجار

بيان عبد الاله محمد ربابعه

تمارا محمد اسماعيل ابو ديه

حمزه نزيه عبد الله النصر

خلدون نبيه صدقى العزام

دينا نصر حسين دلقموني

رابعه عبد الرحمن احمد العناني

رانيا عبد الحفيظ محمد عبد الحافظ

رنده مصطفى عبد الكريم الملاح

رهف عوني عارف الدلقموني

روضه احمد يوسف حمادنه

سحر احمد سليم المنيزل

عاصم سليمان سالم الرشيدات

عبد الله صلاح احمد الحسامي

عبله عبدالكريم ابراهيم النعانعه

علا محمد احمد الخصاونه

علي محمد عليان محمد

فاطمه عبد الرحيم سليمان المراحله

فاطمه عقيل محمد اليوسف

محمد احمد محمود بني هاني

محمد جابر امين الحمدان

محمد حسن كريم البكار

محمد خليل ابراهيم ابو يونس

مها عبد الله سالم الغياث

نجوى محمد مطلب المزايده

هبه علي عبد الله عليمي

هيام نواف عوده الله الزواهره

وائل سليم محمود القليلات الزيدانين

يزن احمد سليمان الخوالده

يزن فلاح عبد السلام الرفوع

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الزمان: #الثلاثاء (17) تشرين أوَّل 2023، (10:00 - 11:00) صباحًا

اسراء خضر موسى الحوامده

اسلام مراد طلال القرعان

اسيل عدنان مصطفى الامامي

الاء غسان محمد سليم الخندقجي

امل صلاح عبد الله الجازي

جميله محمد عياده الزعبي

حنان حمدى سعيد الطلوح

حنان صالح علي الرقيبات

خالد سمير محمود ابو شاور

خالديه حسن خالد بني خالد

دعاء علي خليف علي

دلال محمد علي المزايده

ذكريات علي حسن الخصبه

روند عبد الفتاح زكي فحماوى

زينب احمد منصور الفقراء

ساميه احمد محمد الخالدي

سعدى فريد محمد الفاخورى

سكينه علي احمد الصبيحي

سوسن مروان يوسف شناق

عادل هشام شريف ياسين

عبد الرحمن عبد الكريم خليل الزعبي

عبد الله جمال فايز مسعود

عبد الله نياز عمر عبد الله

علا حسين علي قوقزه

علياء احمد فنيخر السيبيه

عمار عبد الكريم احمد بدارنه

غصون محمد امين عيسى ابو عاقوله

غصون هاني عوده حجازي

غيث ماجد محمد القضاه

لينا نسيم محمد البزور

محمد عبد الغفار صادق ابوسلامه

محمد عزام زكي قادوس

محمد مروان رجا قبلان

محمد يوسف شاليش دروبي

محمود احمد محمود بني محمد

مرام باسم عبد الحميد الثوابيه

مصطفى عيسى موسى العبيات

معاذ فايز توفيق البكار

مهند حسين محمد سمحان

ميساء سليمان محمود المسيعدين

نجاح احمد محمود حمد

نضال عثمان عايد شراب

نوزه ابراهيم حسن الرفوع

هيثم موسى يوسف ابومحارب

وعد عوده منصور حسين

ياسين عصام حسني الشريف

.

الزمان: #الثلاثاء (17) تشرين أوَّل 2023، (11:00 - 12:00)

أسيل عمر سالم الخطيب

احمد ابراهيم غازى حشاش

احمد ابراهيم محمد الرقب

اسلام عصام حافظ سعيد

اسيل سعيد محمد مقدادي

افنان علي حسني القطامي

اميه عبد الحفيظ طلال الذيب

ايات احمد صابر اسعد

ايمان حسين فلاح البدارنه

ايمان خالد توفيق العتوم

ايمان عبد الفتاح محمد كباجه

ايمان علي خلف الدليجم

ايناس زهير عبد الخالق ابو سنينه

بيان زكريا محمد الشبول

حسام محمد غالب بني حمدان

حمزه محمد عبد القادر الزعاتره

ختام خليل احمد العابد

خوله سلامه سالم الحمدي

دانيه محمد احمد القادرى

ديمه غالب عبد الجبار المصري

رؤى ابراهيم فلاح بني سلامه

راشد منصور حسن كريشان

رنا عماد مسعود عمر

سمر خالد علي مياس

سوزان صالح صلاح طعامنه

سيرين حسن محمد البيادره

صالحه الاسمر غيلان السرحان

صهيب احمد عبد النبي الخلايفه

ضياء عبد الرزاق حسن عبيدات

عاصم سليمان مصطفى الحنيطي

عبد المطلب وليد صبحي الخضرى

عمر احمد عارف السمهورى

عمر خليل اسماعيل الحسني

عمر محمود حسن ابراهيم

عيشه ابراهيم عبد الحميد النوفل

فراس خالد جمعه غليون

لارا وليد محمد طقطق

محمد احمد زياد رضوان

محمد راتب حسين الهبارنه

محمد سمير يوسف العمله

محمد عبد الهادى عبد القادر عليان

محمد عيد عواد الخوالده

محمود سامي محمود حامد

معتز نافذ محمد ابو ديه

منى محمد منيف جميل جيوسي

منيره سالم غازي البري

نديم محمد عمر نديم الخطيب

نها مصطفى موسى الزعاتره

نور حسين سليمان حسين

نور عيسى فلاح عتوم

هاجر مفلح فياض الحربي

ورده عونان ادليمان الخلف

وسام زكريا محمود هندى

يوسف علي سعود كريشان

.

الزمان: #الثلاثاء (17) تشرين أوَّل 2023، (12:00 - 13:00) مساءً

احمد غازي فايق الهواوشه

احمد محمد اعبد الكساسبه

اسلام الامين عبد الرحمن شلبايه

اشجان نعيم فايز العتوم

الاء جابر فياض عبد الهادي

الاء محمد عبد الحليم بينو

المعتز بالله فراس نويفع السرديه

اماني علي عوده المراعيه

اماني محمود رفاعي بني خلف

انس زهير احمد الشمايله

انعام حسان مفلح الخرابشه

ايناس خالد فارس القضاه

ايه سالم يوسف مشاقبه

بيان ناصر عبد الكريم الجحاوشه

تسنيم ناجح محمد البردويل

جمله سلامه دويشر الدراوشه

حمزه محمد سليمان الصمادى

دعاء غالب سلمان مفرج

ذكريات عقيل صافي دلوع

رنيم ناجح محمد البردويل

شروق احمد علي المزايده

شيخه محمد ياسين الزيود

صفاء احمد حسن ابراهيم

عاطف خلف علي الخوالده

عبد الله وليد محمد ابو عنزه

عمر ابراهيم محمود المعايطه

فاطمه توفيق عبد القادر الفار

فتون خلف جليل القهيوى

لينا عاطف احمد المسالمه

محمد ايمن احمد درويش

معتصم احمد محمد سركس

منار سامي ارحيل السبيله

مهند فهد نايف الهدار

ناريمان محمد سعيد الحموري

نجيب احمد نجيب عبابنه

ندى يونس احمد ابو يحيى

نزار موسى محمود عطعوط

نسيبه محمد بادي ابو الهيجاء

نضال فيصل راجي ابو الفيلات

نور حازم يوسف ابو دلو

نور محفوظ عيسى ابو صالح

هبه محمود عياده الزيود

هبه يوسف عطا النسعه

هيا هاني عبد العزيز حداد

ياسمين ناصر حسن عتوم

يزن بدر حموده فليفل

يوسف ياسين احمد الشاعر

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الزمان: #الأربعاء (18) تشرين أوَّل 2023، (9:00 - 10:00) صباحًا

احمد اسماعيل محمود الطوايعه

احمد حسين عيسى بني عمر

احمد محمد حسن بني يونس

احمد محمود احمد الشلول

الاء محمد خليل عطيه

الهام محمد ناصر الشبول

امواج محمد احمد الحماد

ايمان عبد الحي مسلم الكساسبه

ايمان عبد الغني سليم الزغيلات القراله

ايمن سلامه العواد الحوامده

باسل عبد الرحيم فهد عوده الله

بسام عبد الكريم فالح المقصقص

تقوى محمد خلف السعادنه

حمزه حاتم محمد السارى

خالد محمد ناصر مشاقبه

خليل ناجح خليل شنان

دعاء ياسر سبتي سماره

ديما سليم عيسى البكور

راشد محمد خلف ابو نوير

رانيا احمد ارحيل السبيله

روان عبد الله ابراهيم الشهوان

رولى موسى ضيف الله النعيمات

ريم فوزى طحان جرادات

سجى عماد اسماعيل الطيطي

سهى محمد علي خليل الغاوى

صقر خالد مفلح حسين

عبد الرحمن محمد عزات علي

عبد العزيز محمد عبد العزيز الزبون

عبد العزيز محمد عبد المفلح

عبد الله عبد الحميد صالح اليعقوب

عبد الله عقله عبد الله مصالحه

عبد الله فياض فضي فاعور

عيسى محمد احمد المصالحه

غرام علي حمد الطحاطره الحجايا

فاطمه سمحي ودى الدهام

فاطمه فلاح عواد الحجايا

فايزه احمد علي الشلول

قيس عبد الله محمود الشمايله

كامل رضا عوده ابو عويضه

لانا خليل عيسى الرواضيه

محمد دخيل الله عريبان الدمانيه

محمد يوسف رضوان مصلح

مهدي خلدون خازر البيايضه

ناديه حسن عوده الدعجان

نور سليمان افهيد الجبور

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الزمان: #الأربعاء (18) تشرين أوَّل 2023، (10:00 - 11:00) صباحًا

اباء موفق احمد المعايطه

امال نصري ابراهيم الفروخ

اماني يوسف مقبل ابو نواس

اولفت عصرى محمد هقيان

تسنيم حسن سلامه العوران

حاكم بخيت محمد السميحيين

دعاء يوسف محمد ابو دوش

رائد خالد حمد الدعوم

ربى عبد الله حسن شريم

ربيع محمود عبد الله يوسف

رندى عطيه فهد المجالي

رهام احمد عبدالله عبابنه

روان وليد فضل الله الاعور

رياض سالم محمد البدارنه

زهور فرحان عوده السراحين

زين عوده الله هزاع الغرير

سالمين احمد محيسن النويري

ساميه سلامه محمد الجريبيع

ستيره لافي عقله العطون

سجى علي فضيل الطلافيح

سمير مقبل سلمي الحراحشه

سهى رسلان يونس النجار

شاديه ضاحي عوده الزوايده

صالح سليمان سلمان الفحامين

عامر زيد جلال شحاده

عبد الله مشرف عبد الله القصاروه

عبدالرحمن عطا احمد البدوى

عدي محمد عوده الكعابنه

عفاف علي سالم القضاه

عمرو احمد مفلح خوالده

فاتن حماده حمدان الخريشه

فاروق محمد مصطفى العمرى

فريده عوده فرج المزايده بني عطيه

ليث جميل يوسف سعيد

ليث علي احمد نواصره

ماجده موسى علي رواشده

محمد احمد سلامه نواصره

محمد حسان ارشيد منسي

محمد عوده عيد المراعيه

محمد معروف عبد المعطي الحسين

مرام ابراهيم اديلم العثمان

معن مصطفى موسى بني طه

منى عيد فالح البلوى

هناء موسى محمد المرازيق

وراد منصور وراد العبادي

وفاء محمد علي المرعي

.

الزمان: #الأربعاء (18) تشرين أوَّل 2023، (11:00 - 12:00)

احمد سويلم سليم الصبيحين

احمد محمد صادق محاسنه

اسماء احمد الحاج سليمان ابو شباب

اسماء اصبيح سليمان الطرشان

الاء جمال عبد الجواد طبخنا

الهام قبلان دويش الحيا

امال حسن اسماعيل الزوايده

اماني سلطان محمد الابراهيم

اماني شفيق عبد الكريم هزايمه

اميمه ذياب هليل الرواجفه

ايات علي حسن نبهان

ايناس تيسير عمر دردس

بهيه عبد الوهاب ابراهيم الزغلي

بيان تيسير احمد عرباتي

حمزه تيسير عبد الرحمن حسان

حنين محمد محمود ظابطيه

دانا عاطف دخل الله الخليفات

ديانا طالب عبد المهدى المحيسن

رئيسه محمود محمد ابوزيتون

رانيا حسين عقله الدحيات

ربى بركات عبد الحافظ الزيود

رشا محمد حسن اعشيش

رغد احمد محمد العبيني

رماح محمد خلف الشواهين العمرو

سائده نوار محمد ابو اشقيان

سماح سميح سعيد علي

سند سلامه احمد المجالي

سندس محمد محمود المقابله

سندس وليد عيسى ابو شكر

سوزان عبد الكريم محيسن البواطله

سوزان علي حسن الزوايده

سوسن حمدى عادل الدبعي

سيف الدين عبد الحليم عبد الله الخلايله

شوق عبد الله هجيج السعيديين

شيماء نصار علي النعيمات

صفاء طايع فليح خوالده

صفاء علي محمد علي ادكيدك

عبد الرحمن موسى عبدالله الدبيسيه

عمر يوسف احمد البطوش

عمران محمد محمود الجعفرى

غدير عوده مسلم المصاروه

غرام مأمون محمد صباح

فاطمه مرجي سليمان الدمانيه

ليث رعد علي المجالي

مجد سالم عيد الجريبيع

محمد حمزه عبد الرحمن المجالي

محمد عبد الرزاق سالم البلاونه

محمد منور نهار الحموري

مريم مسلم سالم المعنون

معاذ محمد سليمان السعدي

هنادي احمد علي ابو جراس

وفاء فايز صيتان القواسمه

.

الزمان: #الأربعاء (18) تشرين أوَّل 2023، (12:00 - 13:00) مساءً

ابراهيم محمود سالم الشرمان

اخلاص منصور فرج الفرايه

اسراء حسين مصطفى الربابعه

اسلام عبد الله مفلح الخلايله

اسماء عبد الكريم تيسير احمد خليل

الاء سعيد سالم الحداد

الاء عبد الرحمن ابراهيم الجبارات

الهام مصطفى عبد الرحيم زعارير

امنه محمد علي ابو مقيبل

ايمان سليمان محمد البدوي

ايناس عبد الناصر احمد ابو زيد

بدور عامر محمود البدور

تغريد رجاء صالح الشقور

حذيفه محمد فرج الكعابنه

حنين منصور عطا العرايا

ختام سعيد علي الصمادى

خلود محمد عوض الليمون

خوله علي حسين بني فواز

رجاء محمد يوسف حسن

رنا سالم مطلق الفقراء

زهراء عارف احمد عواوده

زينب حلمي محمود ابو معيلي

ساجده محمد رضوان المومني

سالم سلامه عواد السلايطه

سندس عمر توفيق طريف

شذى زياد سعيد جبرين

صالح خلف اسلمي الزبن

صهيب ابراهيم عبد الطهراوي

عبير فلاح محمود المصاروه

عدي عدنان عبد الله اليحيى

عمر محمد ابراهيم العمرى

فداء سليمان موسى الرواشده

ليث محمد حسن بني عواد

محمد نايف خليفه المجالي

مصطفى زكريا محمد طلافحه

معاذ مفيد عبد المومني

مفضي سليمان عوده العزازمه

منال علي محمد الزغول

منال ممدوح احمد ابو اربيله

ناديه عبد الرحمن محمود ابو عويضه

ناريمان المهدى احمد الدبايبه

نانسي احمد علي الدروبي

ندى موسى خليل الشوبكي

نور جاد الله شاكر حمدان

هديل جميل محمد الشقيرات

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الزمان: #الخميس (19) تشرين أوَّل 2023، (9:00 - 10:00) صباحًا

ابتسام حامد حسين الطراونه

اخلاص احمد محمد بني مفرج

اسراء خالد محمود عبد القادر

اسماء خليل عبد الفتاح ابو هزيم

الاء محمد فالح بني حمد

الاء محمود سلامه البطوش

امل عوض عبد الحافظ المراعبه

ايمان محمود عوده العساف

براء عصام عبد الله الشرمان

بلال محمد احمد بني نصر

جومان ناصر جزاء الغثيان

حنان صدقي محمد المومني

ربى هزاع فلاح الدهامشه

ريم ملاح راكد الحردان

سائده محمد سلامه ابو قطام

سجى خالد عبيد اللهواني

سخاء احمد حسن الطراونه

سلوى محمد محمد بني اسماعيل

سليمان بسام سليمان مقابله

شذى محمد سليمان الكعابنه

شرحبيل حسين علي الشرمان

صلاح الدين عصام درويش ابوسعيدان

فاطمه عبد الحميد محمد شويات

فاطمه محمود ابراهيم الجبارات

فريال عوده عواد الحسنات

ماريا ذياب رزق ابراهيم

ماريه احمد سالم البعيرات

مريم نايف محمد الخليلي

منال محمد علي العساسفه

منى نايف سلامه السوالقه

ميسون محمود احمد الشقور

نداء تيسير احمد جاسر

نسيم طارق محمد المعاقبه

نوبار يعقوب جريس الربضي

هدى عبد الله سليم الربابعه

هدى علي محمد الغنميين

هديل علي موسى محارمه

هيا نعيم ابراهيم الطوالبه

وسن محسن محمد الخرشه

ولاء ابراهيم مسلم النويري

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الزمان: #الخميس (19) تشرين أوَّل 2023، (10:00 - 11:00) صباحًا

ابتسام عوده عيد الحولي المريعات

ابتهاج سالم حمد الحريزات

احلام عمر احمد الجبالي

احمد عارف خليف الزبون

اخلاص حمد شريقي سلطان

اروى خالد عبد الهادى النجادا

اسماء محمد سلمان العواسا

امتنان عرسان محمود النوافله

امل حسين محمد الطهراوى

حسين موسى حسين الاقطش

حنين قاسم محمد ربابعه

ختام فواز محمد البديوي

داليا محمود صادق الحسن

ردينه حامد محمد ابو مطر

زينب ياسين محمود زغول

سلوى خضر قسطندى الفار

سوسن محمد مصطفى العنانزه

شروق المعتصم محمد التخاينه

صالحه عبد المعطي نوري القعايده

عاليه علي زيدان الصقور

عدي عبد الله عيد الرشاوين

فادى منصور عبد الله الحديدي

فارس خليل مصطفى برهومه

فاطمه قاسم محمد الخلايله

فاطمه نجيب سعيد عثامنه

كوكب محمد حامد الخرابشه

لبنى عبد الرحمن داود الطراونه

لمياء عبد المجيد احمد فريحات

ماهر عمر محمد القويدر

محمد شحاده محمد خشاشنه

محمد موسى فهمي باكير

محمد وليد نمر وهدان

محمد يوسف احمد بني سلمان

مروان محمد نبيه مصطفى مقدادى

مصطفى محمد قاسم ابو شنب

معتصم يوسف عيسى الخطيب

منار خالد رفيفان المذهان

منار محمد سعد البشتاوى

مها سلامه عواد المعيوف

مي محمد عوده الله الشروش

ناديه سليمان نصار ابو جلقه

ناديه منير محمد عتوم

ناريمان طاهر محمد الرحامنه

نجوى عوده سالم القضاه

نهى سلمي فزاع الحيصة

نور يحيى عبد السلام ملحم

وصايف سالم سلامه الحسنات

ياسمين فايق محمد الطراونه

.

الزمان: #الخميس (19) تشرين أوَّل 2023، (11:00 - 12:00)

أشرف خليل مصطفى عبد العزيز

احمد ماجد عواد الزبون

اخلاص حسن محمود عربيات

ادم محمد فؤاد خضر

اسلام محمد ابراهيم ضمره

اسيل علي محمد الحضرمي

اقسام سليمان مطلق المراعيه

اميمه نايف سليمان الحشوش

اياد مسلم ياسين ملص

ايمان غافل زيدان الزوايده

تامر موسى عبد الكريم الشوابكه

تسنيم محمد يوسف العطيات

تمارا احمد محمد بني ملحم

ختام عبد الكريم محمد الوخيان

دعاء محمد سليم حسن

راشد احمد عايش العليمات

ربيعه عبد الحافظ فاضل الجماليه

ريان احمد بريكان الخنازره

ريم حسن عبد الله ابوعلي

سمر خلف مداد الطوالبه

سميره جمال عواد الشنيكات

سناء عبد القادر محمد سلامه

شادن داود عبد الرويدي

صفاء عاطف محمود الزعبي

عاليه علي اعطي الرواشده

عبد الكريم هزيم فرج مشاقبه

عبدالله خالد عبد الله الخوالده

علي محمد علي مشاقبه

غدير عيد حسين النجادات

غدير مفلح دويرج المراعيه

غصون جمعه عايش عساسفه

فاتن نعيم عبد العزيز طنطور

فاديه عبد الله محمد الشوابكه

فايز شتيوي سلمان السراحين

فدوى صالح سالم المراعيه

مؤمنات جميل موسى جابريه

ماجد عثمان محمود شبلي

ماجده احمد محمد بني صالح

مالك ياسين حسين الرجوب

مريم محمد فلاح زيوت

منذر محمد سليمان الزبون

نرمين ابراهيم خليل سيد احمد

نور علي مفلح المعايعه

هناء صالح ابراهيم داود

هناء فلاح توفيق الشريده

هيا احميد علي ابو زيتون

ياسر مضعان سالم العزازمه

يوسف علي احمد الخنازره القدارنه

يوسف موسى يعقوب شنار

.

الزمان: #الخميس (19) تشرين أوَّل 2023، (12:00 - 13:00) مساءً

احمد محمد حسين عبيدات

اريج ضيف الله السيد السعيدين

اريج عثمان محمد حويطي

اسلام عيد سلامه السعيدين

الاء هاني محمد اليوسف

امل نافع الشافعي القريناوي

امينه صالح قفطان العدوان

انغام محمد قاسم الحجايا

ايمان هزيم فرج مشاقبه

بسمه سليم سلامه السعيدين

حمزه رزق الله ناصر العليمات

حمزه محمد حسين بني ملحم

حنين فايز بركات السواعير

خديجه خميس حامد السمارات

ديما شاكر صالح ملحس

ريم سليم راجي الضرابعه

زينب محمد خليل الحساسين

صبا مصطفى عزام العشوش

عائشه عيسى فلاح العموش

عايشه مسلم نصار النجادات

عبد العزيز جميل عبد العزيز النجار

عبد الله ابراهيم غافل ابو الزبده

عبد الله محمد جمعه مشارقه

عبير محمد موسى ابوعزيزه

عطاف سليمان غانم العوايده

عمرو عبدالله سليمان العويمرات

غدير محمد سالم السعيدين

فيصل ذيب حمد عليمات

قصي هاني محمد بني عيسى

لؤي سعود محمد عمر

محمد ابى اكرم محمد زياده

محمد الغزالي احمد محمد عبابنه

محمد حسين عبد الكريم الزيود

محمد سليم رجا احمد الحاج

محمد عبدالمنعم حسن بني دومي

محمود سامي احمد الصرايره

مريم جمعه عوده ابو سكيتان

مصطفى محمد خالد الطوخي

معاذ محمد عامر البوشي

معاذ محمد عيد سليمان

منى وليد زايد ابراهيم

مها سلامه سليمان الموسه

ميساء وصفي عمر الفرجاني

نادر محمد سلامه الشديفات

نور ابراهيم محمد العوايده

هاله محمد حسين عبد القادر

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