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الأحد، 24-07-2022 04:52 م

مئات الوظائف لشباب إربد

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الوكيل الاخباري - أعلنت غرفة صناعة إربد / وحدة دعم التشغيل بدعم من مشروع التجارة من أجل التشغيل T4E وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية  BMZعن اليوم الوظيفي الرابع في محافظة اربد .

وقالت صناعة إربد إن اكثر من 900 شاغر و 37 شركة بانتظار الشباب للتعرف على القطاعات الصناعية المشاركة في المعرض والمقابلات فوريه مع اصحاب العمل .

وطالبت الغرفة الشباب زيارة المعرض يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصرا , داخل مدينة الحسن الرياضية , قاعة اربد الكبرى .

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 0790653539
 0780951597
 02/7258999


 




 

 


 

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