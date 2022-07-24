مئات الوظائف لشباب إربد

الوكيل الاخباري - أعلنت غرفة صناعة إربد / وحدة دعم التشغيل بدعم من مشروع التجارة من أجل التشغيل T4E وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZعن اليوم الوظيفي الرابع في محافظة اربد .



وقالت صناعة إربد إن اكثر من 900 شاغر و 37 شركة بانتظار الشباب للتعرف على القطاعات الصناعية المشاركة في المعرض والمقابلات فوريه مع اصحاب العمل .



وطالبت الغرفة الشباب زيارة المعرض يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصرا , داخل مدينة الحسن الرياضية , قاعة اربد الكبرى .

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