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الأحد، 03-07-2022 02:51 م

محكمة بداية إربد تستبدل حبس مواطن بخدمة مسجد

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الوكيل الإخباري - قررت محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قبول استئناف أحد الأشخاص المحكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، وإبداله بأخرى غير سالبة للحرية.اضافة اعلان


وقررت المحكمة الحكم على المستأنف بالعمل على خدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمدة 100 يوم غير مدفوعة الأجر على أن يجري تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

كما حكمت عليه بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة، والإفراج عنه فورا ما لم يكن محكوما أو موقوفا لداع آخر.

وكان المستأنف يحاكم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية بجرمي الاعتداء على قاض أثناء عمله ومقاومة رجال الأمن.

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