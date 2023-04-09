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الأحد، 09-04-2023 10:11 م

مادبا: حرير تقيم إفطارا رمضانيا بالتعاون مع مركز زها الثقافي

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الوكيل الاخباري - أقامت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية إفطارا للأطفال، بالتعاون مع مركز زها الثقافي في مادبا وجمعية يابوس الخيرية، ضمن سلسلة إفطاراتها تحت عنوان: "من خيرك أسعد غيرك".

وحسب بيان صادر عن حرير، اليوم الأحد، جاء الإفطار، الذي شارك فيه 60 طفلا، في إطار الجهود الهادفة لدمج الأطفال في المجتمع وتحقيق الدعم النفسي والمعنوي لهم وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم من جميع الفئات ومختلف المناطق.

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