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الأحد، 09-04-2023 10:03 م

مديرية الأمن العام تقيم مأدبة إفطار لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين في إقليم العاصمة

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الوكيل الاخباري -أقامت مديرية الأمن العام اليوم  الاحد ، مأدبة إفطار في إقليم العاصمة، لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين، والتي سيتبعها عدد من الإفطارات في باقي أقاليم المملكة. 

وحضر المأدبة التي أقيمت في أكاديمية الشرطة الملكية، الحكام الإداريون في الإقليم، والقادة الأمنيون والعسكريون، وكبار الضباط العاملين والمتقاعدين.

ورحب مندوب مدير الأمن العام بالحضور خلال الأمسية الرمضانية التي جمعت عدداً كبيراً من منتسبي المديرية العاملين والمتقاعدين، مؤكداً أن مديرية الأمن العام وتنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، ماضية في نهج التواصل مع أبنائها، تكريماً لهم ووفاءً لتضحياتهم التي بذلوها لبناء مؤسستهم وخدمة وطنهم.

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