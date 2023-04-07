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الجمعة، 07-04-2023 09:02 م

زكاة الطفيلة تقيم حفل إفطار للأيتام بالتعاون مع زها الثقافي

صوم-الإنسان-بالروح


الوكيل الإخباري - نظمت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة بالتعاون مع مركز زها الثقافي في الطفيلة ومكتب صندوق الزكاة، مساء اليوم الجمعة، حفل الإفطار الرمضاني الأول، الذي استهدف زهاء 100 يتيم وأسرهم من مختلف مناطق قصبة الطفيلة.

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وتضمن الحفل مسابقات فنية وثقافية ورياضية للأطفال الأيتام، بمشاركة مبادرة "كرفان الحياة".


وبين رئيس لجنة زكاة وصدقات الطفيلة محمد البدارين خلال حفل الإفطار، بحضور مدير وحدة مركز زها في الطفيلة سحر الحراسيس، وممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصندوق الزكاة ومجلس المحافظة والشرطة المجتمعية، ومجموعة من العاملين والمدربين والمتطوعين من مركز زها الثقافي، أن مبادرات إفطار اليتيم تستهدف إدخال البسمة والفرحة على قلوب الأطفال الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لأسرهم على مدار شهر رمضان الفضيل.


وأشار إلى أن اللجنة تعكف على تنفيذ حملات خيرية وتطوعية بالتشارك والتنسيق مع المراكز والهيئات والمؤسسات المختلفة، تستهدف الأسر المعوزة في المناطق النائية والتجمعات السكانية بقصبة الطفيلة بدعم من المؤسسات والهيئات والشركات والمحسنين.


وخلال الحفل، قدم فريق المتطوعين في مركز زها الثقافي وفريق مبادرة "كرفان الحياة" والجمعية الملكية للتوعية الصحية، مجموعة من المسابقات الثقافية والرياضية للأطفال، بالإضافة إلى أناشيد دينية شارك فيها الأطفال الأيتام.

 




 

 


 

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