ماذا قالت الملكة رانيا بعد ترفيع ولي العهد؟ - صورة

الوكيل الإخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة ترفيعه إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية.



ونشرت جلالتها عبر خاصية القصص في صفحتها الرسمية على منصة انستغرام، صورة لجلالة الملك وولي العهد بالرتبة الجديدة بعد الترفيع، مرفقة بعبارة: "مبارك الترفيع والله يديمك سند لسيدنا".



وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، بترفيع ولي العهد، إلى رتبة رائد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، حيث قام قائد لواء الملك الحسين بن طلال المدرع/40، بتعليق الرتب العسكرية الجديدة لسموه ولمجموعة من ضباط اللواء، بعد صدور الإرادة الملكية السامية.

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