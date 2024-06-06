الخميس 06-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الأحوال المدنية تقرر دوام أيام الجمعة والسبت للاعتراض على جداول الناخبين

تصفيات كأس العالم وآسيا: الأردن (0-0) طاجيكستان - تحديث مستمر

ولي العهد يؤازر النشامى ضد طاجيكستان

ماذا قالت الملكة رانيا بعد ترفيع ولي العهد؟ - صورة

بحضور الملك وولي العهد.. جاهة لطلب يد الأميرة عائشة بنت فيصل - صور

إنزال خلف خطوط "العدو".. القسام تعلن اختراق السياج الفاصل مع إسرائيل

إغلاقات مرورية وتحويلات واسعة في عمّان الأحد المقبل - تفاصيل

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من أهالي منطقة زهران

قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة جنين

ولي العهد ينشر صورة بطاقة تهنئة .. ويعلق : الحمد لله دائما وابدا

الخميس، 06-06-2024 07:32 م

ماذا قالت الملكة رانيا بعد ترفيع ولي العهد؟ - صورة

6661ae8fcaf9a


الوكيل الإخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة ترفيعه إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية.

ونشرت جلالتها عبر خاصية القصص في صفحتها الرسمية على منصة انستغرام، صورة لجلالة الملك وولي العهد بالرتبة الجديدة بعد الترفيع، مرفقة بعبارة: "مبارك الترفيع والله يديمك سند لسيدنا".

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، بترفيع ولي العهد، إلى رتبة رائد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، حيث قام قائد لواء الملك الحسين بن طلال المدرع/40، بتعليق الرتب العسكرية الجديدة لسموه ولمجموعة من ضباط اللواء، بعد صدور الإرادة الملكية السامية.

اضافة اعلان

 


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاحوال المدنية1

الأحوال المدنية تقرر دوام أيام الجمعة والسبت للاعتراض على جداول الناخبين

1345

ولي العهد يؤازر النشامى ضد طاجيكستان

1717693244617

مدير الأمن العام يلتقي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

620246171650242840486

بحضور الملك وولي العهد.. جاهة لطلب يد الأميرة عائشة بنت فيصل - صور

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية_2

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحصل على الجائزة الذهبية لزيت الزيتون في دبي

1717682731188

الأميرة دانا فراس تكرم الفائزين بجائزة التراث

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-05-28 at 11.59.47 AM

أبو السعود يستضيف وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية

image (17)

بينهم 9 أردنيين .. خروج أطباء متطوعين علقوا في قطاع غزة

M63A9710 - Copy

هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية رغم حملهم للجنسية الأردنية

63851123632605850032

إعلان من مديرية الإفتاء في القوات المسلحة حول المسابقة السنوية للحديث الشريف

1715279698518

الزرقاء: إطلاق مدرسة حقلية في دار تربية الأحداث

1715261717903

جلسات تثقيفية حول التربية الإعلامية في الطفيلة