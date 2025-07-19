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غزة : ارتفاع ملحوظ بمعدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 19-07-2025 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات الأميركية تهدد حياة آلاف المواطنين في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن القطاع يمر بمجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات هذه الكارثة، مؤكدة أن الطواقم الطبية رصدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية.

وذكرت أن مجمع ناصر الطبي في خانيونس استقبل 32 شهيدًا منذ فجر اليوم السبت، وعشرات الإصابات نتيجة مجازر الاحتلال باستهدافهم مراكز توزيع المساعدات الأميركية جنوب قطاع غزة.

وحذرت الوزارة من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي، مطالبة المجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بالتحرك العاجل والفعلي لوقف هذه المجازر، وفتح الممرات الإنسانية لتوريد الغذاء والدواء والوقود بشكل آمن ومنتظم.
 
 
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