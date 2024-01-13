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السبت، 13-01-2024 11:36 ص

ما حكم الصيام في شهر رجب؟ الإفتاء تجيب

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الوكيل الاخباري - قالت دائرة الإفتاء العام حول حكم الصيام في شهر رجب إنه يستحب صيامه كما يستحب صيام باقي الأشهر الحرم، وهي: محرم، وذو القعدة، وذو الحجة.اضافة اعلان


وأضافت عبر موقعها الإلكتروني بحسب رصد الوكيل الاخباري " استدلوا لذلك ببعض الأحاديث الواردة، منها قوله صلى الله عليه وسلم -حين سئل عن سبب صومه شهر شعبان-: (ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ) رواه النسائي (2357)، قالوا: دل هذا الحديث على أن شهري رجب ورمضان شهرا عبادة وطاعة لا يغفل الناس عنها."

ونوهت أنه " من اعتاد صيام النوافل، وأكثر الصيام في شهر رجب رجاء الثواب فيه فلا ينكر عليه أحد من مذاهب الفقهاء الأربعة المعتمدة."

 




 

 


 

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