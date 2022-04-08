ما حكم وضع لاصق يمنع الشعور بالجوع أو للإقلاع عن التدخين أثناء الصيام؟

الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم وضع لاصق يمنع الشعور بالجوع أو للإقلاع عن التدخين أثناء الصيام.

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وقالت دائرة الإفتاء في دليلها "مختصر أحكام الصيام" الذي أعدته مؤخرا، إن الصيام عبادة عظيمة، وركن من أركان الإسلام، ولو علمت الأمة ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان.

وأضافت أن الله تعالى تعالى أعد للصائمين أجر عظيم، علما بأن من تسحر على السنة وأفطر على السنة لا تدركه مشقة عظيمة.

وأشارت إلى أنه لا داع لوضع هذا اللاصق، علما Fأنه لا يفطر؛ لأنه غير مغذ ولا يدخل الجوف من منفذ مفتوح.