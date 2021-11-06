ما خفي أعظم يتصدر تويتر بعد الكشف عن أسر ضابطين من الموساد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #ما_خفي_أعظم عبر منصة تويتر في المملكة إثر عرض حلقة جديدة يوم أمس الجمعة عبر قناة الجزيرة من برنامج "ما خفي أعظم" حيث فتحت حلقة (2021/11/5) ملف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ووثقت جانبا من المعاناة المريرة التي يعيشها الأسرى من قمع وتعذيب داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
تفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مع ما تم الكشف عنه خلال الحلقة وهو الإعلان عن أسر ضابطين من الموساد أثناء تنفيذهما مهمة سرية خارج الكيان من قبل حركة تدعى (حرية).
وتداول عدد كبير من النشطاء صورا للبرنامج مع المعلومات التي سلط عليها الضوء مقدم البرنامج تامر مسحال.
أكثر شيء مؤلم كان من 4 كلمات.— Alaa Shaat | علاء شعث 🇵🇸 (@3laa_pal) November 5, 2021
"اكسر لا يوجد قانون"..
كان هذا شعار السجانين أثناء قمع الأسرى عقب عملية "انتزاع الحرية" من معتقل جلبوع#ما_خفي_اعظم
تطور كبير..— رضوان الأخرس (@rdooan) November 5, 2021
الكشف عن اختطاف الضابطين الإسرائيليين ديفيد بن روزي وديفيد بيري خارج #فلسطين المحتلة، والخاطفون يطالبون بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.#ما_خفي_أعظم
اليَوم فَهِمنَا جملَة أبو البرَاء عِيسى عِندمَا قَال:{مَلف الأسرَى سَيكون الصَاعِق وَ المُفجِّر للعَدو}، وَ مَا خَفِي أعظَم..#الطريق_إلى_الحرية #ما_خفي_أعظم pic.twitter.com/I7dCXTuKXw— 𝙼𝚘𝚑𝚊𝚖𝚖𝚎𝚍 𝙴𝚑𝚊𝚋 (@MohammedEhab24) November 5, 2021
#ما_خفي_اعظم يكشف أسماء وصور ضباط إسرائيليين شاركوا بتعذيب أسرى في سجن النقب عام 2019 pic.twitter.com/x7P5y0A1mw— 𝑵𝒐𝒔𝒂𝒊𝒃𝒂 𓂆 نُسَيْبة 🇵🇸 (@NosaibaYousef) November 5, 2021
.— 🇵🇸𓂆عبد الرحمن علوان (@abed_olwan) November 5, 2021
يكشف للمرة الأولى على شاشة الجزيرة
ما خفي أعظم يكشف عن حركة تدعى (حرية) أعلنت عن أسر ضابطين "إسرائيليين" أثناء تنفيذهما مهمة سرية خارج الكيان.#ما_خفي_اعظم pic.twitter.com/sSJ70CxCoo
November 5, 2021
حلقة #ما_خفي_أعظم اليوم فقط هذه اللقطة— محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) November 5, 2021
الآن الإعلام الصهيوني مقلوب على رأسه
وقادة الصهاينة يتهربون من الإجابات pic.twitter.com/kkvqHuGr6R
أدامَ الله تلك الظلال الممتدة . 🇵🇸💚#ما_خفي_اعظم pic.twitter.com/EYhabfwlaw— Sāwseň ʚïɞ (@Sawsan_pal) November 5, 2021
الإعلام الصهيوني عامل نفسه "ميت"، ولا كأنه شاف #ما_خفي_اعظم، واضح أن حجم الصدمة أصابتهم جميعاً..— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) November 5, 2021
أهم ما في حلقة #ما_خفي_اعظم هو وضع الأسرى— Alaa Shaat | علاء شعث 🇵🇸 (@3laa_pal) November 5, 2021
أسرانا في خطر، أسرانا بعانوا وبعيشوا في توابيت حجرية، أسرانا بتنتهك حياتهم وبتعرضوا لأبشع أنواع القتل البطيء.
صرنا نعرف شو بصير للأسرى في اقتحام السجن، وشو بتنتهك حياتهم، وكيف بتعرضوا للقمع
يلي شفناه جزء صغيييير من الحقيقة
*🔴 #صور|* إسرائيليين مختطفين وإسرائيل تلتزم الصمت حول مصيرهم.#ما_خفي_أعظم pic.twitter.com/A00TjpfSPQ— أ.باهر جودت الأغا - غزة - فلسطين (@baheralagah1) November 5, 2021