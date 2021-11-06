السبت 06-11-2021
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السبت، 06-11-2021 11:35 ص

ما خفي أعظم يتصدر تويتر بعد الكشف عن أسر ضابطين من الموساد

مااا


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #ما_خفي_أعظم عبر منصة تويتر في المملكة إثر عرض حلقة جديدة يوم أمس الجمعة عبر قناة الجزيرة من برنامج "ما خفي أعظم" حيث فتحت حلقة (2021/11/5) ملف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ووثقت جانبا من المعاناة المريرة التي يعيشها الأسرى من قمع وتعذيب داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

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تفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مع ما تم الكشف عنه خلال الحلقة وهو الإعلان عن أسر ضابطين من الموساد أثناء تنفيذهما مهمة سرية خارج الكيان من قبل حركة تدعى (حرية).


وتداول عدد كبير من النشطاء صورا للبرنامج مع المعلومات التي سلط عليها الضوء مقدم البرنامج تامر مسحال.

 




 




 

 


 

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