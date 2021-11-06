ما خفي أعظم يتصدر تويتر بعد الكشف عن أسر ضابطين من الموساد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #ما_خفي_أعظم عبر منصة تويتر في المملكة إثر عرض حلقة جديدة يوم أمس الجمعة عبر قناة الجزيرة من برنامج "ما خفي أعظم" حيث فتحت حلقة (2021/11/5) ملف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ووثقت جانبا من المعاناة المريرة التي يعيشها الأسرى من قمع وتعذيب داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

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تفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مع ما تم الكشف عنه خلال الحلقة وهو الإعلان عن أسر ضابطين من الموساد أثناء تنفيذهما مهمة سرية خارج الكيان من قبل حركة تدعى (حرية).



وتداول عدد كبير من النشطاء صورا للبرنامج مع المعلومات التي سلط عليها الضوء مقدم البرنامج تامر مسحال.





"اكسر لا يوجد قانون"..

كان هذا شعار السجانين أثناء قمع الأسرى عقب عملية "انتزاع الحرية" من معتقل جلبوع أكثر شيء مؤلم كان من 4 كلمات."اكسر لا يوجد قانون"..كان هذا شعار السجانين أثناء قمع الأسرى عقب عملية "انتزاع الحرية" من معتقل جلبوع #ما_خفي_اعظم November 5, 2021



الكشف عن اختطاف الضابطين الإسرائيليين ديفيد بن روزي وديفيد بيري خارج تطور كبير..الكشف عن اختطاف الضابطين الإسرائيليين ديفيد بن روزي وديفيد بيري خارج #فلسطين المحتلة، والخاطفون يطالبون بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. #ما_خفي_أعظم November 5, 2021



يكشف للمرة الأولى على شاشة الجزيرة



ما خفي أعظم يكشف عن حركة تدعى (حرية) أعلنت عن أسر ضابطين "إسرائيليين" أثناء تنفيذهما مهمة سرية خارج الكيان.pic.twitter.com/sSJ70CxCoo يكشف للمرة الأولى على شاشة الجزيرةما خفي أعظم يكشف عن حركة تدعى (حرية) أعلنت عن أسر ضابطين "إسرائيليين" أثناء تنفيذهما مهمة سرية خارج الكيان. #ما_خفي_اعظم November 5, 2021





الآن الإعلام الصهيوني مقلوب على رأسه

وقادة الصهاينة يتهربون من الإجابات حلقة #ما_خفي_أعظم اليوم فقط هذه اللقطةالآن الإعلام الصهيوني مقلوب على رأسهوقادة الصهاينة يتهربون من الإجابات pic.twitter.com/kkvqHuGr6R November 5, 2021

الإعلام الصهيوني عامل نفسه "ميت"، ولا كأنه شاف #ما_خفي_اعظم ، واضح أن حجم الصدمة أصابتهم جميعاً.. November 5, 2021