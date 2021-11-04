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الخميس، 04-11-2021 10:40 ص

صناعة الأردن تثمن وصول السلع الأردنية إلى فلسطين

غرفة صناعة الاردن


الوكيل الإخباري - رحبت غرفة صناعة الأردن بإجراءات الحكومة الأخيرة لتعزيز إجراءات تسهيل وصول قائمة من السلع الأردنية ذات الأولوية إلى السوق الفلسطينية.

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وأكدت الغرفة في بيان صحفي الخميس، على أن الصناعة الأردنية تعتبر المتنفس للسوق الفلسطيني نتيجة ضغوط الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات التي يمارسها في المدن الفلسطينية.


وقالت الغرفة إن السوق الفلسطيني يعتمد على السوق الأردني بشكل واسع، مؤكدين على أهمية الخطوة الأردنية باتجاه حركة انسياب السلع الأردنية.
وُقع الأربعاء في منطقة البحر الميت على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية، في  إطار سعي الحكومة الأردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطينية، وبتنسيق مع  الجانب الفلسطيني.


وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أشار إلى أن التوافق الذي تم التوقيع عليه الأربعاء هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من كلا الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 2018، وأنه مكمل للتنسيق المستمر القائم ما بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.


وأكد الشمالي، أنه منذ ذلك الوقت، لم تأل الفرق الفنية جهدا في تدارس السيناريوهات والبدائل الممكنة للخروج بحل توافقي يراعي مصالح الجهات المعنية كاملة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز إمكانياته التجارية من جهة، إضافة إلى تيسير نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية من جهة أخرى، من خلال تذليل الصعوبات التي تحد من انسيابية المنتجات ذات الاهتمام التصديري الأردني إلى السوق الفلسطينية، وأبرزها القيود الواردة في إطار بروتوكول باريس الاقتصادي والتي حددت الكوتا لقائمة من السلع الأردنية التي يتم توريدها وفقاً للإجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية.


 




 

 


 

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