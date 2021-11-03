موجة حزن تجتاح تويتر إثر قضية وفاة حمدة الخياطة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - اجتاحت موجة حزن عبر منصة تويتر اليوم الأربعاء إثر وفاة حمدة الخياطة الأردنية العاملة في إحدى مشاغل الخياطة في منطقة الأزرق.

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حيث تداول النشطاء وسم #حمدة_الخياطة بحسب رصد "الوكيل الإخباري" معبرين عن أسفهم جراء ما حدث مع الخياطة.



وذكر النشطاء أن حمدة هي رمز لكفاح المرأة بسبب سعيها لتأمين حياة كريمة قبل أن يتوفاها الله .



و تناقلت وسائل إعلام يوم أمس الثلاثاء خبر وفاة خياطة أردنية عاملة في إحدى مشاغل الخياطة بمنطقة الأزرق فور تعرضها لنوبة غضب وحزن شديدين أثناء عملها، ما أدى إلى انفجار في (أم الدم الخلقية) أحدث نزيفا دمويا شديدا .



وذلك بعد تعرضها للإهانة والإساءة والصراخ عليها من قبل رئيسها في العمل.



ولو ما كان شو بصير فينا#ماتت_حمدة هاد والانسان اغلى ما نملكولو ما كان شو بصير فينا #حمدة_الخياطة November 3, 2021



آلاف الموظفين في بلدنا يعاملوا كالعبيد من اصحاب العمل، المسؤولين في وزارة العمل والحكومة سيحاسبهم الله على ضعف القوانين الضابطة للعمل وضعف الرقابة الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنةآلاف الموظفين في بلدنا يعاملوا كالعبيد من اصحاب العمل، المسؤولين في وزارة العمل والحكومة سيحاسبهم الله على ضعف القوانين الضابطة للعمل وضعف الرقابة #حمدة_الخياطة November 3, 2021

تصيح حمده من حر ما جرا بها ... الله يرحمها و يحسن اليها #حمدة_الخياطة November 3, 2021

#حمدة_الخياطة حالة سمعنا عنها و الخافي أعظم، لازم يكون في تحرك من الجهات المعنية لإنصاف من هم على شاكلتها لكي لا يتكرر ما حدث November 3, 2021



لكن المهم حاليا هو السبب اللي أجبر حمدة تسكت و تكتم الإهانة في قلبها لحد الموت

هل عندها عائلة تعولها؟

اذا كان هيك ف هل القانون سيعوض عائلتها

أم إنه سيجرم بحق عائلتها كما سمح للطاغين ب الإجرام بحقها #حمدة_الخياطة ماتت الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتهلكن المهم حاليا هو السبب اللي أجبر حمدة تسكت و تكتم الإهانة في قلبها لحد الموتهل عندها عائلة تعولها؟اذا كان هيك ف هل القانون سيعوض عائلتهاأم إنه سيجرم بحق عائلتها كما سمح للطاغين ب الإجرام بحقها November 3, 2021

ابت ان تموت فقرا فماتت قهرا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار عند الله تلتقي الخصوم #حمده_الخياطه November 3, 2021

حزينة جدا لاجل حمدة ما حدث معها جريمة عنف نفسي واللي عادة ما يكون مخفي والمجرمين فيه غير معروفين. محاسبة مدير المصنع واجبه و الصحة النفسية شأن مهم و سياسي . #حمدة_الخياطة November 3, 2021

" لا سامح الله كل شخص يغرس في قلب أحدهم سكينًا بسبب كلمة لم يُلقي لها بالاً، ولا سامح الله الذين يكسرون الخواطر لمجرّد أنها لا تعنيهم ". #حمدة_الخياطة November 3, 2021