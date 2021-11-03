موجة حزن تجتاح تويتر إثر قضية وفاة حمدة الخياطة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - اجتاحت موجة حزن عبر منصة تويتر اليوم الأربعاء إثر وفاة حمدة الخياطة الأردنية العاملة في إحدى مشاغل الخياطة في منطقة الأزرق.
حيث تداول النشطاء وسم #حمدة_الخياطة بحسب رصد "الوكيل الإخباري" معبرين عن أسفهم جراء ما حدث مع الخياطة.
وذكر النشطاء أن حمدة هي رمز لكفاح المرأة بسبب سعيها لتأمين حياة كريمة قبل أن يتوفاها الله .
و تناقلت وسائل إعلام يوم أمس الثلاثاء خبر وفاة خياطة أردنية عاملة في إحدى مشاغل الخياطة بمنطقة الأزرق فور تعرضها لنوبة غضب وحزن شديدين أثناء عملها، ما أدى إلى انفجار في (أم الدم الخلقية) أحدث نزيفا دمويا شديدا .
وذلك بعد تعرضها للإهانة والإساءة والصراخ عليها من قبل رئيسها في العمل.
هاد والانسان اغلى ما نملك— Noura Qaimari 𓂆 (@nouraqaimari) November 3, 2021
ولو ما كان شو بصير فينا#حمدة_الخياطة #ماتت_حمدة
الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة— ِAnas Alshishani (@anasshishani) November 3, 2021
آلاف الموظفين في بلدنا يعاملوا كالعبيد من اصحاب العمل، المسؤولين في وزارة العمل والحكومة سيحاسبهم الله على ضعف القوانين الضابطة للعمل وضعف الرقابة #حمدة_الخياطة
تصيح حمده من حر ما جرا بها ... الله يرحمها و يحسن اليها#حمدة_الخياطة— آآسوو..😌💚 (@bent_alhuosen) November 3, 2021
#حمدة_الخياطة حالة سمعنا عنها و الخافي أعظم، لازم يكون في تحرك من الجهات المعنية لإنصاف من هم على شاكلتها لكي لا يتكرر ما حدث— Mohammad Naeem (@abo_naeem) November 3, 2021
#حمدة_الخياطة ماتت الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته— ◥ ツ𝓝𝓞𝓤𝓡 ツ ◤ (@big__X__bang) November 3, 2021
لكن المهم حاليا هو السبب اللي أجبر حمدة تسكت و تكتم الإهانة في قلبها لحد الموت
هل عندها عائلة تعولها؟
اذا كان هيك ف هل القانون سيعوض عائلتها
أم إنه سيجرم بحق عائلتها كما سمح للطاغين ب الإجرام بحقها
ابت ان تموت فقرا فماتت قهرا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار عند الله تلتقي الخصوم #حمده_الخياطه— Ali.Beni Sakher (@ali_alshammout) November 3, 2021
حزينة جدا لاجل حمدة ما حدث معها جريمة عنف نفسي واللي عادة ما يكون مخفي والمجرمين فيه غير معروفين. محاسبة مدير المصنع واجبه و الصحة النفسية شأن مهم و سياسي . #حمدة_الخياطة— real (@realnotfak) November 3, 2021
" لا سامح الله كل شخص يغرس في قلب أحدهم سكينًا بسبب كلمة لم يُلقي لها بالاً، ولا سامح الله الذين يكسرون الخواطر لمجرّد أنها لا تعنيهم ".#حمدة_الخياطة— ﮼حمزهٍ ﮼عيد ﮼المدارمه|🇯🇴 (@hamzamdarmah) November 3, 2021
#حمده_الخياطه كم يوجد حمده... وحمد يعامل نفس المعامله َصابرين بسب أصحاب العمل وبسبب تدني الأجوار وبسبب لقمه العيش الصعبه بهاي البلد... بالمقابل ابن مسؤول يصرف راتب حمده ثمن عشاء أو بدل مياومه في إيطاليا— شادي فايز غطاشة (@shadigatasheh) November 3, 2021
انتم السابقون ونحن اللاحقون ... كلنا رح نطق قهر بهذا البلد ...#حمده_الخياطه— Mamoun Alkloub (@MamounAlkloub) November 3, 2021