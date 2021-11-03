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الأربعاء، 03-11-2021 08:02 ص

موجة حزن تجتاح تويتر إثر قضية وفاة حمدة الخياطة

خياطة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - اجتاحت موجة حزن عبر منصة تويتر اليوم الأربعاء إثر وفاة حمدة الخياطة الأردنية العاملة في إحدى مشاغل الخياطة في منطقة الأزرق.

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حيث تداول النشطاء وسم #حمدة_الخياطة بحسب رصد "الوكيل الإخباري" معبرين عن أسفهم جراء ما حدث مع الخياطة.


وذكر النشطاء أن حمدة هي رمز لكفاح المرأة بسبب سعيها لتأمين حياة كريمة قبل أن يتوفاها الله .


و تناقلت وسائل إعلام يوم أمس الثلاثاء خبر وفاة خياطة أردنية عاملة في إحدى مشاغل الخياطة بمنطقة الأزرق فور تعرضها لنوبة غضب وحزن شديدين أثناء عملها، ما أدى إلى انفجار في (أم الدم الخلقية) أحدث نزيفا دمويا شديدا .


وذلك بعد تعرضها للإهانة والإساءة والصراخ عليها من قبل رئيسها في العمل.

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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