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الجمعة، 19-11-2021 11:00 ص

ما هي الوجبة المفضلة للملك الحسين؟

الحسين


الوكيل الإخباري - قال طاهي الملك الراحل الحسين بن طلال،علي الشوبكي، إن الملك الحسين كان يحب كل الأكل الأردني، وخاصة المنسف الأردني.

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وبين الشوبكي الذي خدم في قصر الحسين لأكثر من 40 عاما، خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك عبر التلفزيون الأردني، أن الأكلة المفضلة للملك الراحل كانت الفاصوليا البيضاء مع الكفتة الى جانبها المتبل.


وفي ذات الوقت بين الشوبكي أن الملك الحسين كان "لا يفرق معه الطعام، وإذا قدمت له الماء يقول شكرا".


وروى الشوبكي أن في أحد الأيام كان الحسين مدعوا إلى مائدة بالخارج، فغادر هو، وفجأة ابلغوه بعودة الملك فعاد إلى القصر، ولدى وصوله وجد الحسين في المطبخ يحمل حبة بندورة بيده ويأكل منها.


 




 

 


 

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