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الخميس، 15-07-2021 10:07 ص

مباحثات أردنية عراقية حول الطاقة اليوم

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الوكيل الإخباري - تبحث وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الخميس، مع مسؤولين عراقيين في بغداد مخرجات قمة بغداد الثلاثية (الأردنية المصرية العراقية) بما يتعلق بمجال الطاقة.اضافة اعلان


ومن أبرز المشاريع بين البلدين الربط الكهربائي وأنبوب نقل النفط من البصرة إلى العقبة، إضافة إلى استيراد النفط العراقي الخام.

وكانت القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة عقدت في حزيران/يوينو الماضي، في العاصمة بغداد؛ بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ووقعت حكومتا الأردن والعراق في أيلول/سبتمبر 2020، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 أكد الأردن أنه سيكون جاهزا لتزويد العراق بالكهرباء في 2022.

وأعلن الأردن في وقت سابق عن الاتفاق على تطوير التعاون مع العراق في مجال الطيران والنقل البحري، إضافة إلى الاتفاق بأن يكون ميناء العقبة محطة لتصدير النفط العراقي.

كما بلغت الصادرات الأردنية للعراق العام الماضي 444.2776 مليون دينار والمستوردات 43.7003 مليون دينار.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي زارت بغداد، الاثنين الماضي، يرافقها وفد يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص بهدف متابعة تنفيذ المخرجات الاقتصادية للقمة الثلاثية.

وأكدت علي أهمية مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق، حيث استكمل الجانبان الإجراءات المرتبطة بتخصيص أراض؛ مما سيمكن الشركة الأردنية العراقية للصناعة بالبدء بإجراء الدراسات اللازمة لإنشاء المدينة.

 




 

 


 

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