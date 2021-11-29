مباحثات أردنية مصرية عراقية لدعم التعاون في قطاع الاتصالات

الوكيل الإخباري- أجرى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة في القاهرة مساء أمس الاحد مباحثات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت ووزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني وبحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر أمجد العضايلة ونائب رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية الدكتور نايل العدوان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتدعيم العلاقات الثلاثية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وتأتي تلك المباحثات استنادا لنتائج القمم الثلاثية التي انعقدت على مدار العام تحت رعاية قادة الدول الثلاث والتي أكدت أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث، فضلا عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي المشترك.



وتضمنت المباحثات الموسعة قيام الدول الثلاث الشقيقة بالتعاون فيما بينها للعمل على دراسة إمكانية تأسيس نظام ربط بيني بين العراق والأردن ومصر لتبادل الحركة الدولية من وإلى أوروبا ودول العالم، كما تضمنت إمكانية التعاون في مشروعات ومبادرات مشتركة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الشقيقة الثلاث، واستكشاف فرص التعاون الممكنة في مجال المهارات الرقمية ودعم ريادة الاعمال وذلك لبناء مجموعة واسعة من المواهب من الشباب في الدول الثلاث في مجال التكنولوجيات الناشئة والتعاون في مجال استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء القدرات.



واكد الوزراء خلال المباحثات على أهمية ادامة التنسيق بما يخدم العلاقات بين الدول الثلاث الشقيقة وأهمية توطيد هذه العلاقات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي وما يشهده العالم من ثورة صناعية رابعة تنفتح على كل التقنيات والتي يمكن الاستفادة منها في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمعات.



من جانبه أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة أن هذا اللقاء الثلاثي يعد الأول ولكنه لن يكون الأخير والذي يعتبر فرصة مهمة جدا للعمل على خلق شراكات حقيقية وبرامج ومشاريع تصب في مصلحة كافة الأطراف وذلك بالاستفادة من نقاط القوة والميزات التي تنفرد بها كل دولة من الدول الثلاث وبما يسهم في دعم شبابنا واقتصادنا جميعا، مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلدان الثلاثة يستطيع أن يلعب دورا مهما في تقوية الروابط التاريخية التي تجمع هذه الدول ، مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة من التحول الفكري والاجتماعي والسياسي والرقمي، حيث يعد التحول الرقمي هو أساس عمليات التحول في ضوء المفاهيم الجديدة التي يشهدها العالم، مؤكدا أهمية تمكين الشباب ودعمهم في إطار تعزيز الشراكة بين البلدان الثلاثة.