مبادرة نون الثقافية للقراءة والإبداع تسعى لتعزيز المشهد الثقافي في بني كنانة

الوكيل الإخباري - قالت رئيسة مبادرة "نون الثقافية للقراءة والإبداع"، الشاعرة أماني مبارك، إن هذه المبادرة نوعية وجادة تعنى بالإبداع الإنساني، والارتقاء بالتراث العربي والمحافظة على اللغة العربية السامية، وتعزيز المشهد الثقافي في المنطقة.

اضافة اعلان



وأكدت أن هذه المبادرة قد جاءت بالتزامن مع إعلان لواء بني كنانة لواء الثقافة الأردنية لعام 2023، وقد انبثقت عن ملتقى جدارا "أم قيس الثقافي" و"ملتقى شعلة اليرموك الثقافي"، وتستهدف كل من يمتلك الفكر والموهبة والإبداع في المجالات الأدبية والثقافية والفنية المنوعة.



وأشارت الى أن القائمين على المبادرة يسعون لدعم مسيرة المشهد الثقافي في المملكة، عن طريق تنمية قدرات الشباب وطموحاتهم وأفكارهم الخلاقة، والعمل على عكسها بشكل إيجابي على المجتمع وعلى أرض الواقع، ومواجهة التحديات المختلفة من خلال الوعي والفكر والأخلاق والإبداع.



وأوضحت مبارك، أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو الحث على القراءة ودعم الإبداعات الشبابية الواعدة وفي جميع المجالات الأدبية والشعرية والفنية والموسيقية في الأردن، والعمل على إحياء التراث الشعري العربي، وفتح الفضاءات للكتابة الإبداعية الخلاقة، إضافة الى إصدار مجلة دورية تعنى بنشر النصوص والدراسات للمشاركين وأعضاء هذه المبادرة وعقد دورات تدريبية خاصة في أساسيات اللغة والنحو والعروض وغيرها من المواضيع الهامة.



ودعت الجمعيات والمنتديات الثقافية والشباب المبدعين ليكونوا شركاء في الحراك الثقافي والنهوض بفئة الشباب المبدع وإعطائهم الفرصة للتعبير عما يكتنز بداخلهم من الفكر والإبداع، لنرتقي بهويتنا العربية وإرثنا العريق وتاريخنا المجيد ليكون الإبداع هو رمز الارتقاء والتجديد والدفع بعجلة الثقافة الأردنية إلى الأمام.

