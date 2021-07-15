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الخميس، 15-07-2021 03:02 م

متابعة أعمال اللجان المختصة بالتفتيش على مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ولجان ضبط المتسولين

وزارة التنمية خاص


الوكيل الإخباري - شارك وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح الخميس ضمن اللجنة المختصة بالتفتيش والرقابة على مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة خلال إجرائها تفتيشا مفاجئا على أحد المراكز الخاصة في العاصمة عمان ، وذلك للتأكد من الإجراءات والشروط المطبقة في المركز ولما فيه مصلحة المنتفعين داخل المراكز. 

كما شارك المفلح  في إحدى لجان التسول الميدانية التابعة لوحدة مكافحة التسول خلال جولتهم الميدانية الاعتيادية  لضبط المتسولين على أحد الإشارات داخل العاصمة عمان واطلع المفلح بشكل مباشرعلى آليات ضبط المتسولين والمعوقات والصعوبات التي تواجه عمل لجان ضبط المتسولين الميدانية .

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وتهدف مشاركة  الوزير في هذه الجوالات الميدانية إلى التأكد من كافة جوانب العمل وآليات الضبط والتدقيق في إطار البحث عن حلول للمشاكل والمعيقات التي تواجه عمل الجهات الرقابية في الوزارة وكذلك  لجان ضبط المتسولين في الميدان  .


 




 

 


 

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