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الأربعاء، 18-05-2022 04:01 م

متحف الأطفال المتنقل يستأنف جولته في لواء الأغوار الجنوبية

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الوكيل الإخباري - استأنف متحف الأطفال المتنقل جولته الأولى لهذا العام في لواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك بعد توقفه خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد.

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وقال المتحف في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الجولة كانت قد بدأت لهذا العام 24 شباط الماضي، ومن المقرر لها أن تجوب محافظات الجنوب من العقبة وانتهاء بالأغوار الجنوبية في 31 أيار الحالي.


ويفتح متحف الأطفال المتنقل أبوابه للعائلات والمدارس بشكل مجاني خلال جولاته التي تقام فعالياتها في الصالات الرياضية ومسارح المدارس في المحافظات، وذلك لعرض المحطات التعليمية العديدة التي يحملها في حافلته المتحركة؛ كالقبة الفلكية ومحطة الطاقة من حولنا ومحطة الفن ومحطة ساحة المدينة، والتي يستمتع بها زواره الذين بلغ مجموعهم حتى الآن نحو 340 الف زائر منذ انطلاقة جولاته عام 2012.

 

وأشارت مدير متحف الأطفال سوسن الدلق، إلى الرؤية التي انبثقت منها فكرة المتحف المتنقل كجزء من مبادرة "متحفنا للكل" الهادفة لنقل التجربة التعليمية التفاعلية القائمة على التعلم من خلال اللّعب لجميع الأطفال في كل محافظات المملكة دون أن يحول بينهم وبين ذلك أية عوائق جغرافية أو مادية، مثمنة جهود الداعمين للمبادرة من شركاء المتحف من القطاعين العام والخاص.


ويندرج برنامج المتحف المتنقل تحت مبادرة "متحفنا للكل" المدعومة من مؤسسات حكومية وخاصة، والتي تسعى إلى جعل تجربة المتحف التعليمية متاحةً لكل أطفال الأردن.

 

كما يندرج تحت مظلة هذه المبادرة أيضا برامج زيارات المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث (الأونروا)، وبرنامج زيارات الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والأيام المفتوحة، وبرنامج زيارات الأطفال ذوي الإعاقة والمراكز المختصة بذوي الإعاقة.

 




 

 


 

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