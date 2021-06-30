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الأربعاء، 30-06-2021 10:07 ص

متصرف 'الشونة' لـ الوكيل: إطلاق نار على محطة مياه الكفرين أدى لوقف ضخ المياه عن المنطقة.. صور

تفسير-حلم-اطلاق-النار-في-الهواء


الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور طايل المجالي إن مجهولين أطلقوا النار على محول التوليد لمحطة شرب الكفرين، ما أدى لوقف ضخ المياه عن المنطقة.

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وأضاف المجالي لـ الوكيل الإخباري أن صيانة المحول وإعادة الأمور إلى مجاريها تحتاج إلى 4 أيام، بحسب شركة الكهرباء، لافتاً إلى ان التحقيقات جارية من قبل الأجهزة الأمنية حول مطلق النار.

 


هذا وقد قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان اعتداء باطلاق النار على محطة ضخ الكفرين في منطقة الشونة الجنوبية التي تضم عددا من الابار تسبب بتوقف الضخ عن مناطق متعددة في لواء الشونة فجر الاربعاء الموافق 30/6/2021 ضمن جملة من المعيقات والتحديات التي تعيق انتظام وصول المياه للمواطنين بشكل طبيعي بسبب الاعتداءات المتكررة  على  مقدرات ومرافق المياه.

واوضحت الوزارة / سلطة المياه ان الاعتداء وقع فجر الاربعاء في ساعة مبكرة باطلاق اعيرة نارية على المحطة مما ادى الى تعطل مرافق المحطة وتوقفها عن العمل اضافة الى تعرض المبنى المجاور للمحطة الذي يضم عدد من الموظفين العاملين في المحطة الى عدة أعيرة نارية دون وقوع اي اصابات بحمد الله، وتوقف الضخ عن مناطق الجوفة، الكفرين ، المشرفة ، ومنطقة مدرسة الدرك ، ومنطقة التموين والمناطق والاحياء المجاورة لها (حي البراج ، اسكان الجوفة ، طلوع شاهين ) .

وبينت الوزارة/ سلطة المياه ان هذه الاعتداءات تربك ادوار المياه وضمان ايصال المياه للمواطنين خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تقوم بها كوادرها لتأمين الاخوة المواطنين بكميات كافية مبينة ان الاجهزة الامنية المختصة تقوم بالتحقيق بالامر لكشف المعتدين بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وشددت  وزارة المياه والري/ سلطة المياه وجميع طواقمها والاجهزة المتعاونة معها انها لن تسمح بمثل هذه الاعتداءات التي اصبحت تشكل هاجسا حقيقيا في تعطيل جهود تزويد المياه للمواطنين وان الوزارة ستعمل بكل ما اوتيت من جهد وعزم بالتعاون مع جميع الجهات المختصة لحماية مقدرات المياه وتطبيق احكام قانون العقوبات الجديد على كل المخالفين مؤكدا ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة تصل الى خمس سنوات دون استبدالها بغرامة مالية وغرامات مالية كبيرة.

 


 


 

 

 




 

 


 

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