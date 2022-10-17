كسوف جزئي للشمس الأسبوع المقبل .. وتحذيرات من خطورة النظر للقرص

الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي، إن العالم، سيشهد كسوفاً جزئيا لقرص الشمس يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول.



وأضاف أن الكسوف الجزئي في العاصمة عمان، يبدأ عند الساعة 12:59 ظهراً، وهي اللحظة التي يبدأ عندها أول تلامس ظاهري بين قرص القمر وقرص الشمس، أي أن القمر يبدأ عندها تدريجياً بحجب قرص الشمس، وصولاً إلى ذروة الكسوف الجزئي والمتوقع أن يكون عند الساعة الثانية و13 دقيقة من بعد ظهر يوم الثلاثاء.



وأوضح أن نسبة الاحتجاب القصوى للشمس تصل إلى 34.8 بالمئة، بعد ذلك يبدأ الكسوف الجزئي بالتراجع تدريجياً حتى ينتهي عند الساعة الثالثة و23 دقيقة عصراً وهو آخر تلامس بين قرص القمر وقرص الشمس.



وحذر الدكتور السكجي من خطورة النظر المباشر إلى قرص الشمس خلال فترة الكسوف؛ كونه يعرض شبكية العين لأضرار بالغة بسبب دخول الإشعاعات المختلفة (الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء) والتي قد تسبب العمى المؤقت أو الدائم، كما حذر من استخدام النظارات الشمسية بكافة أنواعها أو صفائح الأشعة السينية أو زجاج اللحام أو أوراق تضليل السيارات أو النظارات المصنعة فرديا بدون رقابة وغير خاضعة للفحص والمعايير العالمية وهي ذات أضرار بالغة.



ودعا إلى استخدام النظارات الخاصة بالكسوف فقط، والمخصصة لمثل هذه الظواهر الفلكية.

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