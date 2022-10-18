الفلك الدولي ينشر مواعيد ونسبة كسوف الشمس في مناطق المملكة الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري-تشهد المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م، يشاهد من الدول العربية ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

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ويمكن رؤية الكسوف في الدول العربية، حيث ستكون أعلى نسبة للكسوف في شمال العراق، تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية، ومن ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية، ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي، وسيكون مرئيا بشكل بسيط جدا من شمال شرق الجزائر فقط.

وكان قد حذر رئيس الجمعيبة الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي من خطورة النظر المباشر إلى قرص الشمس خلال فترة الكسوف؛ كونه يعرض شبكية العين لأضرار بالغة بسبب دخول الإشعاعات المختلفة (الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء) والتي قد تسبب العمى المؤقت أو الدائم، كما حذر من استخدام النظارات الشمسية بكافة أنواعها أو صفائح الأشعة السينية أو زجاج اللحام أو أوراق تضليل السيارات أو النظارات المصنعة فرديا بدون رقابة وغير خاضعة للفحص والمعايير العالمية وهي ذات أضرار بالغة ، ودعا إلى استخدام النظارات الخاصة بالكسوف فقط، والمخصصة لمثل هذه الظواهر الفلكية.

ونشر مركز الفلك الدولي مواعيد ونسب كسوف الشمس في الدول العربية ، حيث يوضح الجدول التالي تفاصيل الكسوف لبعض المناطق في المملكة:



