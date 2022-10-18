الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

كريشان يؤكد أهمية إقامة مشروعات تنموية في البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص

مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له

الاحتلال يواصل حصاره العسكري على نابلس لليوم الثامن على التوالي

إحالة مالك أحد المقاهي للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى

التوثيق الملكي يدعو الى عقد معرض سنوي للوثيقة العربية

مُلصق حراري جديد على صفائح زيت الزيتون للحد من الغُش (نقيب المعاصر)

الحكومة: خطة تنفيذية لوقف هدر الغذاء في المملكة

قتلى وجرحى بحادث سقوط منطاد سياحي في تركيا

اطلاق برنامج تدريبي مجاني في الأمن السيبراني

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية خارجية في عدد من التخصصات

الثلاثاء، 18-10-2022 01:30 م

الفلك الدولي ينشر مواعيد ونسبة كسوف الشمس في مناطق المملكة الثلاثاء المقبل

11


الوكيل الإخباري-تشهد المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م، يشاهد من الدول العربية ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

اضافة اعلان

 

ويمكن رؤية الكسوف في الدول العربية، حيث ستكون أعلى نسبة للكسوف في شمال العراق، تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية، ومن ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية، ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي، وسيكون مرئيا بشكل بسيط جدا من شمال شرق الجزائر فقط. 

 

وكان قد حذر  رئيس الجمعيبة الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي من خطورة النظر المباشر إلى قرص الشمس خلال فترة الكسوف؛ كونه يعرض شبكية العين لأضرار بالغة بسبب دخول الإشعاعات المختلفة (الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء) والتي قد تسبب العمى المؤقت أو الدائم، كما حذر من استخدام النظارات الشمسية بكافة أنواعها أو صفائح الأشعة السينية أو زجاج اللحام أو أوراق تضليل السيارات أو النظارات المصنعة فرديا بدون رقابة وغير خاضعة للفحص والمعايير العالمية وهي ذات أضرار بالغة ، ودعا إلى استخدام النظارات الخاصة بالكسوف فقط، والمخصصة لمثل هذه الظواهر الفلكية.

 

ونشر مركز الفلك الدولي مواعيد ونسب كسوف الشمس في الدول العربية ، حيث يوضح الجدول التالي تفاصيل الكسوف لبعض المناطق في المملكة:

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG-20210110-WA0009

إحالة مالك أحد المقاهي للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى

0L5A5730

مدير سوق الخضار: الاجواء الباردة رفعت الطلب على البطاطا

9202222124112371740961

التوثيق الملكي يدعو الى عقد معرض سنوي للوثيقة العربية

vhndW1PR6PuDdfZaiMl3EYSofaBA8DTXY1UYKnOd

مياه اليرموك تباشر بتنفيذ خط ناقل الصرف الصحي جنوبي إربد

55

مُلصق حراري جديد على صفائح زيت الزيتون للحد من الغُش (نقيب المعاصر)

472284_1_1666016074

الحكومة: خطة تنفيذية لوقف هدر الغذاء في المملكة

أخبار متعلقة
resize

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف