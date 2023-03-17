مجلة "تايم الأميركية" تصنف العقبة من أفضل الأماكن السياحية

الوكيل الإخباري-

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صنفت مجلة "تايم الأميركية" مدينة العقبة ضمن أفضل الأماكن السياحية في العالم.وضمت المجلة بحسب ما أوردته في عددها عبر الإنترنت 50 مكانا سياحا من ضمنها العقبة جنوبي الأردن.وحول تصنيف العقبة بمجلة التايم قال الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم، الجمعة، إن مدينة العقبة سيكون لها مستقبل سياحي ممتاز بظل الخطط الاستراتيجية لتطويرها، مثل افتتاح مرسى البواخر وسياحة الغوص التي تجذب السياح.وأضاف القاسم أن قرب العقبة من وادي رم والبترا يساعد على زيادة عدد السياح إضافة لمطار الملك حسين في العقبة واستقباله للرحلات منخفضة الكلف.وتابع أن العقبة واجهة سياحة جاذبة سواء للقادمين عن طريق البحر أو الجو أو البر.ولفت إلى أنه من المهم تظافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام للحفاظ على مدينة العقبة واجهة سياحية مميزة بظل وجود منافسة في المنطقة.وأكد القاسم على الجهود الملكية التي تبذل لدعم العقبة سياحيا.