الجمعة 17-03-2023
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات في "الاستهلاكية العسكرية" بمناسبة رمضان

السعودية: لا إمكانية لحجوزات جديدة لأداء العمرة أواخر رمضان

الاحتياطي الفدرالي أقرض البنوك الأمريكية 12 مليار دولار لتجنب الانهيار

الأردن .. سعر كيلو اللوز الأخضر بـ 13 ديناراً والحمص الأخضر 2.5 دينار

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الأمن: القبض على مطلوب مُصنف بالخطير في عمان

المركزي: 2.225 مليون أونصة موجودات البنك من الذهب

الدفاع المدني يتعامل مع 1360 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

بعد أزمة المصارف.. هل تنخفض أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل؟ خبير يجيب

التربية: 30 ألف طالب سجلوا للتوجيهي إلكترونيا حتى الخميس

الجمعة، 17-03-2023 01:32 م

مجلة "تايم الأميركية" تصنف العقبة من أفضل الأماكن السياحية

6414393f1f6b1


الوكيل الإخباري- صنفت مجلة "تايم الأميركية" مدينة العقبة ضمن أفضل الأماكن السياحية في العالم.اضافة اعلان


وضمت المجلة بحسب ما أوردته في عددها عبر الإنترنت 50 مكانا سياحا من ضمنها العقبة جنوبي الأردن.

وحول تصنيف العقبة بمجلة التايم قال الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم، الجمعة، إن مدينة العقبة سيكون لها مستقبل سياحي ممتاز بظل الخطط الاستراتيجية لتطويرها، مثل افتتاح مرسى البواخر وسياحة الغوص التي تجذب السياح.

وأضاف القاسم  أن قرب العقبة من وادي رم والبترا يساعد على زيادة عدد السياح إضافة لمطار الملك حسين في العقبة واستقباله للرحلات منخفضة الكلف.

وتابع أن العقبة واجهة سياحة جاذبة سواء للقادمين عن طريق البحر أو الجو أو البر.

ولفت إلى أنه من المهم تظافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام للحفاظ على مدينة العقبة واجهة سياحية مميزة بظل وجود منافسة في المنطقة.

وأكد القاسم على الجهود الملكية التي تبذل لدعم العقبة سياحيا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image64148517aafa9

أسواق عجلون تشهد حركة تجارية نشطة استعدادًا لشهر رمضان المبارك

44

عروض وتخفيضات في "الاستهلاكية العسكرية" بمناسبة رمضان

main_image641475557a7f1

إزالة جسر معدني يشكل خطورة في جرش

335290854_1328047154420273_2458860199534906629_n

الأردن .. سعر كيلو اللوز الأخضر بـ 13 ديناراً والحمص الأخضر 2.5 دينار

10202159254646212486

الأمن: القبض على مطلوب مُصنف بالخطير في عمان

main_image6414576bea92a

الدفاع المدني يتعامل مع 1360 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
1677828867552

لجنة السياحة والآثار والخدمات النيابية تزور مدينة العقبة

2

الملك يضع حجر الأساس لمشروع مركز الحسين للسرطان في العقبة - صور

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

إصابة 3 أشخاص بتدهور مركبة على طريق النقب

WWRRRR

الفايز يعود طالبتين تعرضتا لحادث سقوط مروحة بمدرسة في العقبة

63813279148383443442

الجيش ينقذ سائحة تعرضت للإغماء على قارب سياحي بالعقبة

مروحة سقف-min637515202327426439-w1920

إصابة طالبتين بسقوط مروحة سقف مدرستهما في العقبة