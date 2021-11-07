مجلس الأعيان يكرم سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- كرم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة الدكتورة تهامة بيرقدار، عقب مشاركتها الفاعلة في قمة الابتكار المعنية بالتحول الرقمي.



وأكدت الدكتورة بيرقدار أن هذا التكريم الذي نالته وعدد من الشخصيات الحقوقية والاقتصادية العربية، يعد بمثابة دفعة قوية، لمواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان وزمان.



واوضحت خلال التكريم الذي أعقب مؤتمر قمة الابتكار حول التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي بمشاركة عربية واسعة، أن العالم ما بعد جائحة كورونا ليس كما كان قبل ذلك، وهذا الأمر يحتم على جميع المعنيين بحقوق الإنسان والحريات العامة.



وشددت بيرقدار خلال اللقاء، على أهمية وضع أصحاب القرار في الوطن العربي، قيم الحرية والعدالة لشعوبها على سلم أولويات سياساتها الداخلية والخارجية.

اضافة اعلان