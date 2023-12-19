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الثلاثاء، 19-12-2023 01:08 م

مجلس التعليم يوافق على تعيين رؤساء جامعات - اسماء

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد أحمد محمد المجالي رئيساً لجامعة الزيتونة الأردنية الخاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 15-1-2024، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.

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كما قرر المجلس أيضاً الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور حابس محمد خليفة حتاملة رئيساً لجامعة جدارا الخاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.


 




 

 


 

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